Крымчанам рассказали, как правильно доставлять еду из ресторанов в условиях самоизоляции

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Роспортребнадзор разработал рекомендации по доставке готовой продукции из общепита в условиях ограничительных мер.

Об этом сообщает Мининформ РК со ссылкой на Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополь.

Так, готовая продукция, приготовленная в условиях общепита с соблюдением всех требований технологии приготовления и качественно термически обработанная, герметично упаковывается в одноразовую посуду и складывается в одноразовые, плотно закрывающиеся пакеты. Одноразовая посуда и пакеты в дальнейшем утилизируются заказчиком.

Курьер должен иметь личную медицинскую книжку с допуском к работе и быть аттестованным по курсу санитарного минимума. Он обеспечивается средствами индивидуальной защиты (маска, перчатки), снабжается дезинфицирующими средствами (кожные антисептики), надевает форменную одежду, включая одноразовый головной убор.

Курьер специализированным транспортом следует к месту доставки. В момент доставки он должен быть в маске и перчатках. При передаче упакованной пищи заказчику, он в перчатках забирает денежные средства, складывая их в полиэтиленовый пакет. После освобождения пакет утилизируется.

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По возвращению в организацию общественного питания, курьер снимает верхнюю одежду и головной убор, средства индивидуальной защиты, перчатки, тщательно моет и дезинфицирует руки, моет лицо. В конце рабочего дня форменная одежда также меняется и подвергается стирке и дезинфекции.

Срок реализации готовой продукции с учетом времени доставки не должен превышать 1,5 часа, дата и время изготовления продукции указываются на маркировочном ярлыке.Предприятия общепита для доставки пищевых продуктов обязаны выделять специализированный транспорт, который в конце рабочего дня моется и дезинфицируется силами организации.

Для гигиенической обработки рук могут использоваться кожные антисептики с содержанием спирта этилового (не менее 70% по массе), спирта изопропилового (не менее 60% по массе) или смеси спиртов (не менее 60% по массе), а также парфюмерно-косметическая продукция (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые влажные салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

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