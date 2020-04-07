Какой сегодня праздник 7 апреля

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Сегодня, 7 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Благовещение Пресвятой Богородицы

Благовещение Пресвятой Богородицы — светлый христианский праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля (по новому стилю), и в православии он входит в число двунадесятых праздников.

С Благовещением в народе связаны некоторые старинные обычаи. Говорят, что в Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», то есть всякая работа считается грехом.

Празднование Благовещения не отлагается даже в день Пасхи, если эти праздники совпадают, а если это торжество приходится на дни поста, то пост ослабляется. По церковному Уставу, в этот день благословляется вкушение рыбы и елея. Порадуйте близких простым, вкусным и красивым блюдом — запеченной рыбой под овощным пюре.

Всемирный день здоровья (World Health Day)

Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization, WHO). За время, прошедшее с того исторического момента, членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стали 194 государства мира.

Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. Информационно-просветительские мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни. А здравоохранительные организации призваны решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше.

День богини Карны - Плакальщицы

Карна (Кара, Карина) - богиня печали, скорби и горя, у древних славян ей отведена роль богини-плакальщицы и, возможно, богини погребальных обрядов.

Также сегодня, 7 апреля, отмечают такие праздники:

- День памяти погибших подводников

- День косметолога

- День рождения Рунета (создание национального домена .RU)

- День отца в Якутии

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- День ярославского бухгалтера

- День государственных органов рыбоохраны России

- Благовещеньев день

- Международный день бобра (International Beaver Day)

- День рождения регби

- День пива (National Beer Day) в США

- День материнства и красоты - Армения

- День мозамбикских женщин

- День кофейных кексов (National Coffee Cake Day) в США

- День просвещения в Чехии

- Праздник «Капля воды - крупица золота» в Туркменистане

Сегодня именины празднуют: Генрих, Тихон.

Что происходило 7 апреля в прошлые годы

1348 - Чешский король и император Священной Римской империи Карл IV основал в Праге первый в Центральной Европе университет

1652 - Голландец Ян Ван Рибек основал в Южной Африке форт Кейптаун

1738 - Папа Климент XII особой буллой обвинил свободных каменщиков в лицемерии, притворстве, ереси и извращениях. В особую вину им была поставлена таинственность и скрытность. Виновным в принадлежности к масонству грозило отлучение

1795 - во Франции принят закон, который ввел метрическую систему и определил единицы длины метр и массыкилограмм

1827 - английский фармацевт Джон Уокер изобрел спички

1927 - осуществлено телепередачу из Вашингтона в Нью-Йорк выступления министра торговли Герберта Гувера.

1930 - в СССР издан указ о расширении системы трудовых лагерей, переданных в подчинение созданному Главному управлению лагерей (ГУЛАГ) в составе ОГПУ

1943 - швейцарский химик Альберт Хоффман синтезировал ЛСД.

1969 - символическая дата рождения Интернета, публикация RFC 1. Это произошло благодаря тому, что Министерство обороны США посчитало, который имел целью создания надежной системы передачи информации на случай войны.

1989 - в результате пожара, возникшего на советском атомной подводной лодке «Комсомолец» субмарина затонула, погибли 42 из 68 членов экипажа

2003 - американские войска заняли Багдад

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 7 апреля. Какие праздники будут завтра?

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