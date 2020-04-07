Какой сегодня праздник 7 апреля

Использованы материалы: Новости Крыма
Новости за:
2020
Апрель 2020
7 апреля 2020
© pixabay.com
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Благовещение Пресвятой Богородицы
Благовещение Пресвятой Богородицы — светлый христианский праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля (по новому стилю), и в православии он входит в число двунадесятых праздников.
С Благовещением в народе связаны некоторые старинные обычаи. Говорят, что в Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», то есть всякая работа считается грехом.
Празднование Благовещения не отлагается даже в день Пасхи, если эти праздники совпадают, а если это торжество приходится на дни поста, то пост ослабляется. По церковному Уставу, в этот день благословляется вкушение рыбы и елея. Порадуйте близких простым, вкусным и красивым блюдом — запеченной рыбой под овощным пюре.
Всемирный день здоровья (World Health Day)
Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization, WHO). За время, прошедшее с того исторического момента, членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стали 194 государства мира.
Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. Информационно-просветительские мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни. А здравоохранительные организации призваны решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше.
День богини Карны - Плакальщицы
Карна (Кара, Карина) - богиня печали, скорби и горя, у древних славян ей отведена роль богини-плакальщицы и, возможно, богини погребальных обрядов.
Также сегодня, 7 апреля, отмечают такие праздники:
- День памяти погибших подводников
- День косметолога
- День рождения Рунета (создание национального домена .RU)
- День отца в Якутии
Читайте: В Крыму после того как скупили весь имбирь переключились на мед
- День ярославского бухгалтера
- День государственных органов рыбоохраны России
- Благовещеньев день
- Международный день бобра (International Beaver Day)
- День рождения регби
- День пива (National Beer Day) в США
- День материнства и красоты - Армения
- День мозамбикских женщин
- День кофейных кексов (National Coffee Cake Day) в США
- День просвещения в Чехии
- Праздник «Капля воды - крупица золота» в Туркменистане
Сегодня именины празднуют: Генрих, Тихон.
Что происходило 7 апреля в прошлые годы
1348 - Чешский король и император Священной Римской империи Карл IV основал в Праге первый в Центральной Европе университет
1652 - Голландец Ян Ван Рибек основал в Южной Африке форт Кейптаун
1738 - Папа Климент XII особой буллой обвинил свободных каменщиков в лицемерии, притворстве, ереси и извращениях. В особую вину им была поставлена таинственность и скрытность. Виновным в принадлежности к масонству грозило отлучение
1795 - во Франции принят закон, который ввел метрическую систему и определил единицы длины метр и массыкилограмм
1827 - английский фармацевт Джон Уокер изобрел спички
1927 - осуществлено телепередачу из Вашингтона в Нью-Йорк выступления министра торговли Герберта Гувера.
1930 - в СССР издан указ о расширении системы трудовых лагерей, переданных в подчинение созданному Главному управлению лагерей (ГУЛАГ) в составе ОГПУ
1943 - швейцарский химик Альберт Хоффман синтезировал ЛСД.
1969 - символическая дата рождения Интернета, публикация RFC 1. Это произошло благодаря тому, что Министерство обороны США посчитало, который имел целью создания надежной системы передачи информации на случай войны.
1989 - в результате пожара, возникшего на советском атомной подводной лодке «Комсомолец» субмарина затонула, погибли 42 из 68 членов экипажа
2003 - американские войска заняли Багдад
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 7 апреля. Какие праздники будут завтра?
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Заготовка дров вышла в топ занятий симферопольцев на карантине. Заготовка дров владельцами частных домов в Симферополе вышла в топ их занятий на карантине. Жители крымской столицы создают каналы в мессенджерах, где отчитываются о проделанной работе.
Вчера: Какой сегодня праздник 6 апреля. Сегодня, 6 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Воскресенье, 5 апреля 2020: В Крыму после того как скупили весь имбирь переключились на мед. На рынках Севастополя повысился спрос на мед. Местные жители стали активнее интересоваться им после того, как в городе резко подорожали лимоны и имбирь.
Воскресенье, 5 апреля 2020: Еще один крымчанин пытался сбежать в Украину, но попал в обсерватор. Еще одна гражданка пыталась выехать через границу, нарушив режим самоизоляции.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/7/kakoi-segodnya-prazdnik-7-aprelya-129951/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
07:16 Следователи проверяют гостиницу в Кореизе из-за размещения постояльцев
07:07 Прогноз погоды в Крыму на вторник 7 апреля
6 апреля Маски и перчатки в России будут продавать по новым правилам
6 апреля Как не заразиться COVID-19 в супермаркете
6 апреля Рабочие нашли боеприпасы времен войны у реки Бельбек под Севастополем
6 апреля МЧС предупреждает: на Крым надвигается ураганный ветер
6 апреля Пятеро крымчан излечились от COVID-19
6 апреля В Крыму возобновилось троллейбусное сообщение Симферополь - Ялта