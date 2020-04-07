Что будет с рынком недвижимости в Крыму после эпидемии коронавируса

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Такой прогноз озвучил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
«Скорее всего, у нас будет рецессия в экономике, которая ударит по всем отраслям. Мы прогнозируем падение спроса до 10-15%. Мы уже это наблюдали еще до введения жестких мер, связанных с карантином. В краткосрочном периоде, до года, это будет продолжаться», – полагает зампредседателя Совмина республики.
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При этом снижения цен на квадратные меры в Крыму, по словам Кабанова, ожидать не стоит.
«Мы видим, что происходит на валютных рынках. Понятно, что сейчас подрастет и цена на внутренних рынках, в том числе на стройматериалы», – отметил вице-премьер.
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