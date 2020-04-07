Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Блокированный полуостров: туризма в Крыму сейчас нет В Крыму объявили о новом случае заражения коронавирусом В Крыму запретили партнерские роды Над Крымом провели воздушный крестный ход от «смертельной заразы» Нотариальные конторы и агентства ритуальных услуг возобновят работу в Крыму

Что будет с рынком недвижимости в Крыму после эпидемии коронавируса

Вторник
7 апреля 2020
08:00

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
7 апреля 2020


Что будет с рынком недвижимости в Крыму после эпидемии коронавируса

© tavria-dom.com

В связи с падением курса рубля и экономической рецессией на рынке крымской недвижимости ожидается снижение спроса на 10-15%.

Такой прогноз озвучил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Скорее всего, у нас будет рецессия в экономике, которая ударит по всем отраслям. Мы прогнозируем падение спроса до 10-15%. Мы уже это наблюдали еще до введения жестких мер, связанных с карантином. В краткосрочном периоде, до года, это будет продолжаться», – полагает зампредседателя Совмина республики.

Читайте: Собственник бывшего винзавода «Дионис» заявил о захвате своей территории

При этом снижения цен на квадратные меры в Крыму, по словам Кабанова, ожидать не стоит.

«Мы видим, что происходит на валютных рынках. Понятно, что сейчас подрастет и цена на внутренних рынках, в том числе на стройматериалы», – отметил вице-премьер.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Нотариальные конторы и агентства ритуальных услуг возобновят работу в Крыму. Власти Крыма разрешили работу нотариальным конторам и организациям, оказывающим ритуальные услуги.

Воскресенье, 5 апреля 2020: Четыре крупных торговых центра Крыма готовы снизить аренду для предпринимателей. Четыре крупных торговых центра готовы снизить аренду для предпринимателей, которые размещают свои магазины и торговые точки на их территории.

Четверг, 2 апреля 2020: В Крыму исчезает перекись водорода. Из крымских аптек исчезла перекись водорода.

Четверг, 2 апреля 2020: В Крыму подорожавший имбирь пропал из продажи. В Симферополе исчез из продажи имбирь, стоимость которого, по утверждению российских властей Крыма, за последние дни выросла в 20 раз.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/7/chto-budet-s-rynkom-nedvizhimosti-v-krymu-posle-epidemii-koronavirusa-129960/

 
 

Крымский бизнес

Что будет с рынком недвижимости в Крыму после эпидемии коронавируса

Что будет с рынком недвижимости в Крыму после эпидемии коронавируса

Крымчане боятся выходить на работу из-за коронавируса

Крымчане боятся выходить на работу из-за коронавируса

Эксперты предрекли падение цен на аренду жилья из-за коронавируса

Эксперты предрекли падение цен на аренду жилья из-за коронавируса

Крымчане скупают парацетамол как хлеб

Крымчане скупают парацетамол как хлеб

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Блокированный полуостров: туризма в Крыму сейчас нет
СЮЖЕТ
Коронавирус в Крыму

Блокированный полуостров: туризма в Крыму сейчас нет

Тренды недели

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

Депутатов крымского парламента срочно собирают на сессию

Депутатов крымского парламента срочно собирают на сессию

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.