Блокированный полуостров: туризма в Крыму сейчас нет

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Курортный сезон в Крыму традиционно официально начинается с первого мая. В этом году сезон в Крыму, по мнению властей, состоится, только если жители полуострова не будут нарушать режим самоизоляции и на полуострове не будет выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом в ходе оперативного штаба по ситуации с COVID-19 в субботу заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Отели Крыма - один из самых востребованных и при этом «выключенных» из жизни уже до лета сегментов крымской экономики. Другие пока надеются, что смогут заработать раньше. Каково ему и всем, кто трудится вокруг отелей – поварам, горничным, массажистам, администраторам.

«У меня третий месяц живут командировочные военные, из обычных постояльцев остался один человек, который съедет через день, он находится на режиме самоизоляции», - рассказывает Николай, владелец одного из отелей средней ценовой категории в Восточном Крыму.

Отель из 30 с небольшим номеров работает в усеченном графике: сокращены смены персонала, соответственно, сокращена их заработная плата, но на улицу никого не выгнали. Все работники обеспечены масками и дезсредствами.

«Уже на этот момент мы насчитали потерь на 1 млн рублей из-за отмены броней. Весна провальная, конечно. Не знаю, что будет летом», - признается Николай.

Из-за таких потерь отельер, несмотря на приближающийся сезон, заморозил весь необходимый мелкий ремонт.

В аналогичном положении находится и гостиница в более чем 70 номеров в одном из курортных поселков на Южном берегу Крыма.

«У меня отель полностью пустой, все уехали. Не работает ни парикмахерская, ни ресторан. Осталось функционировать только окно выдачи готовой еды, фаст-фуд. Персонал находится по домам. Но у нас его пока и немного было, в мае должны были подтянуться. Пока мы их не вызывали», - грустно рассказывает управляющая отелем Мария.

Пожилых сотрудников отпустили домой по причине того, что они подвергаются особому риску, в отеле работает только кухня и охранники, административный персонал - на «удаленке». Все оставшиеся в гостинице работники обеспечены за счет организации санитарными масками и дезинфицирующими лосьонами.

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«Спасибо нашему поставщику, как только эта зараза полезла в Крым, он нам быстро все завез», - говорит Мария.

«У нас было много бронирований на апрель и май, мы работаем с большими организациями, заезды должны были быть в том числе и массовыми. Тем, кто захотел, мы перебронировали номера на июнь по той же весенней цене. Некоторым, кто согласился, перебросили бронь вместо весны на осень. Но туризма, это надо понимать четко, у нас сейчас в Крыму вообще нет».

Крупнейшая гостиница полуострова – пятизвездочная «Мрия».

«В нашем отеле загрузка в конце марта была 55%, к 3-4 апреля стало 2-3%, до 10 апреля все посетители уедут. А дальше остается бронь на 1 июня», - говорит Грант Бабасян, генеральный директор санаторно-курортного комплекса «Mriya Resort & Spa».

В гостинице персонал находится в растерянном состоянии – что делать с потерями за апрель-май никто не знает.

Еще один отель в Коктебеле работает только с весны по осень. Раньше открывались всегда 25 апреля. На май уже была стопроцентная бронь, но ее пришлось частично переносить на июль и август, а частично – возвращать деньги.

«В этом году гостям, которые планировали приехать в мае – придется отказать. Пока держимся из последних сил. Персонал, который поддерживает техническое состояние отеля, приезжает на работу, платим заработную плату, как положено», - рассказывает владелец небольшой гостиницы Олег.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Власти Крыма рассказали как будут поддерживать турбизнес. Министерство курортов и туризма Крыма разработало меры по поддержке отрасли. Соответствующие запросы переданы на согласование в Федеральное агентство по туризму и Минфин РК. Все меры первоначально были обсуждены со специалистами отрасли и федеральными экспертами.

Воскресенье, 5 апреля 2020 : Шесть отелей Крыма подтверждали онлайн-бронирование в обход запрета. Шесть отелей в Крыму продолжали подтверждать бронирование номеров онлайн несмотря на запрет.

Суббота, 4 апреля 2020 : Аксенов: сезон в Крыму может состояться только при одном условии. Курортный сезон в Крыму состоится, только если крымчане не будут нарушать режим самоизоляции и на полуострове не будет выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

Пятница, 3 апреля 2020 : В Крыму продолжается стремительный отток туристов: отели почти пустые. К 6 апреля загрузка мест размещения составит 3%. Однако некоторые нелегально работающие мини-отели продолжают принимать посетителей.