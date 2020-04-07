Аксенов пригрозил ужесточить режим самоизоляции в случае новой вспышки

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом он сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике.
«Я вижу, резко увеличилось количество автомобилей. Это до следующей вспышки или где-то очаг образуется. Опять придется все перекрыть, и тогда режим будет сильнее, чем в Краснодарском крае. Просто предупреждаю. Иногда от безалаберности подставляют других. Поэтому прошу всех быть внимательными», – сказал Аксенов.
Сегодня стало известно о новом случае, и общее число зараженных в Крыму достигло 22 человек. Пять из них уже выписаны из больниц.
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До 30 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики, однако власти не исключают, что время действия ограничительных мер будет сокращено. Кроме того, в республике будет продлен отопительный сезон.
Из-за введенных в стране ограничений авиакомпании отменили в международном аэропорту Симферополь 85% рейсов. Также перенесен запуск поездов Керчь – Симферополь и Севастополь – Евпатория, запланированный на 11 апреля.
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