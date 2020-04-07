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Аксенов пригрозил ужесточить режим самоизоляции в случае новой вспышки

Вторник
7 апреля 2020
14:12

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
7 апреля 2020


Аксенов пригрозил ужесточить режим самоизоляции в случае новой вспышки

© Газета.Ру

Глава Республики Крым Сергей Аксенов пригрозил ужесточить меры по недопущению распространения коронавируса, если произойдет новая вспышка заражений крымчан.

Об этом он сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике.

«Я вижу, резко увеличилось количество автомобилей. Это до следующей вспышки или где-то очаг образуется. Опять придется все перекрыть, и тогда режим будет сильнее, чем в Краснодарском крае. Просто предупреждаю. Иногда от безалаберности подставляют других. Поэтому прошу всех быть внимательными», – сказал Аксенов.

Сегодня стало известно о новом случае, и общее число зараженных в Крыму достигло 22 человек. Пять из них уже выписаны из больниц.

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До 30 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики, однако власти не исключают, что время действия ограничительных мер будет сокращено. Кроме того, в республике будет продлен отопительный сезон.

Из-за введенных в стране ограничений авиакомпании отменили в международном аэропорту Симферополь 85% рейсов. Также перенесен запуск поездов Керчь – Симферополь и Севастополь – Евпатория, запланированный на 11 апреля.

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