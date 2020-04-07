Аксенов пригрозил ужесточить режим самоизоляции в случае новой вспышки

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Севастополе начали штрафовать гуляющих без пропуска От приезжающих в Севастополь россиян требуют самоизоляции В Севастополе провоцируют конфликты между волонтерами и пенсионерами Крымчанам рассказали, как правильно доставлять еду из ресторанов в условиях самоизоляции В Крыму отменили запуск новых электричек из-за коронавируса

© Газета.Ру

Глава Республики Крым Сергей Аксенов пригрозил ужесточить меры по недопущению распространения коронавируса, если произойдет новая вспышка заражений крымчан.

Об этом он сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике.

«Я вижу, резко увеличилось количество автомобилей. Это до следующей вспышки или где-то очаг образуется. Опять придется все перекрыть, и тогда режим будет сильнее, чем в Краснодарском крае. Просто предупреждаю. Иногда от безалаберности подставляют других. Поэтому прошу всех быть внимательными», – сказал Аксенов.

Сегодня стало известно о новом случае, и общее число зараженных в Крыму достигло 22 человек. Пять из них уже выписаны из больниц.

Читайте: Стало известно для чего крымчанам позволят покидать дома

До 30 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики, однако власти не исключают, что время действия ограничительных мер будет сокращено. Кроме того, в республике будет продлен отопительный сезон.

Из-за введенных в стране ограничений авиакомпании отменили в международном аэропорту Симферополь 85% рейсов. Также перенесен запуск поездов Керчь – Симферополь и Севастополь – Евпатория, запланированный на 11 апреля.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Маски и перчатки в России будут продавать по новым правилам. Правительство РФ вводит ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медицинскими изделиями, в том числе масками.

Вчера : Путин сменил руководство УМВД по Севастополю. Владимир Путин назначил на должность начальника Управления МВД России по Севастополю полковника полиции Павла Гищенко, который ранее возглавлял УМВД России по Волгограду.

Вчера : Экс-главу Севастополя задержали за дебош в российском аэропорту. Замминистра промышленности и торговли России, экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников выступил с комментарием по поводу своего задержания в аэропорту Ижевска и привлечения к ответственности, передает РЕН-ТВ.

Вчера : Глава Госкомветеринарии Крыма лишен полномочий главного ветинспектора. Председатель государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов лишился полномочий главного государственного ветеринарного инспектора республики.