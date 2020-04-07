Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Магазинам в Крыму запретили продавать маски В Севастополе не выявлено новых случаев заражения коронавирусом В Севастополе начали штрафовать гуляющих без пропуска Аксенов пригрозил ужесточить режим самоизоляции в случае новой вспышки От приезжающих в Севастополь россиян требуют самоизоляции

Аксенов хочет усилить проверку личных и грузовых автомобилей

Вторник
7 апреля 2020
15:30

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
7 апреля 2020


Аксенов хочет усилить проверку личных и грузовых автомобилей

© lenta.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал сотрудников ГИБДД усилить контроль за передвижением легковых и грузовых автомобилей по территории полуострова.

Об этом шла речь на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк сообщил, что в последние дни наблюдается большое количество автомобилей на крымских дорогах. В частности, в Симферополе, Саках, Евпатории и других городах.

В свою очередь Аксенов призвал сотрудников ГИБДД усилить контроль за передвижением транспорта.

«Усилить в этой части проверочный контроль и мероприятия. Я тоже вижу, что резко увеличилось количество автомобилей, это все до первой вспышки или образования очага. Опять придется все перекрыть, и тогда режим будет сильнее, чем в Краснодарском крае. Просто предупреждаю. Иногда от безалаберности страдают другие», - пригрозил он.

Читайте: Полиция Крыма отправила по домам 427 пенсионеров

Во вторник стало известно, что на полуострове зарегистрирован еще один случай заражения COVID-19. Заболевшей оказалась женщина, которая вернулась из Москвы.

Таким образом всего в Крыму зафиксировано 22 случая заражения коронавирусом.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Жителя Ялты осудили за хищение восьми млн рублей из бюджета города. В Ялте осужден местный житель, совершивший мошенничество в сфере осуществления перевозок.

Сегодня: В Севастополе начали штрафовать гуляющих без пропуска. С понедельника в Севастополе начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции, которые гуляют по улицам без специального пропуска.

Сегодня: В Питере от имени Следкома продавали несуществующие путевки в «Артек». В Санкт-Петербурге будут судить женщину, которая, представившись сотрудником Следственного комитета РФ, незаконно продавала путевки в детский лагерь «Артек», сообщила пресс-служба городского управления Следкома.

Сегодня: От приезжающих в Севастополь россиян требуют самоизоляции. Жителей российских регионов, а также севастопольцев, которые возвращаются из России, надо обязать соблюдать двухнедельную самоизоляцию под медицинским наблюдением.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/7/aksenov-hochet-usilit-proverku-lichnyh-i-gruzovyh-avtomobilei-129992/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

Аксенов хочет усилить проверку личных и грузовых автомобилей

Аксенов хочет усилить проверку личных и грузовых автомобилей

Крымчан продолжают массово штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Крымчан продолжают массово штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Крымчан массово привлекают к ответственности за нарушения карантина

Крымчан массово привлекают к ответственности за нарушения карантина

Гости севастопольского «Аквамарина» собираются обращаться в Следком и суд

Гости севастопольского «Аквамарина» собираются обращаться в Следком и суд

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Магазинам в Крыму запретили продавать маски
СЮЖЕТ
Коронавирус в Крыму

Магазинам в Крыму запретили продавать маски

Тренды недели

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

Депутатов крымского парламента срочно собирают на сессию

Депутатов крымского парламента срочно собирают на сессию

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.