Аксенов хочет усилить проверку личных и грузовых автомобилей

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Глава Крыма Сергей Аксенов призвал сотрудников ГИБДД усилить контроль за передвижением легковых и грузовых автомобилей по территории полуострова.

Об этом шла речь на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк сообщил, что в последние дни наблюдается большое количество автомобилей на крымских дорогах. В частности, в Симферополе, Саках, Евпатории и других городах.

В свою очередь Аксенов призвал сотрудников ГИБДД усилить контроль за передвижением транспорта.

«Усилить в этой части проверочный контроль и мероприятия. Я тоже вижу, что резко увеличилось количество автомобилей, это все до первой вспышки или образования очага. Опять придется все перекрыть, и тогда режим будет сильнее, чем в Краснодарском крае. Просто предупреждаю. Иногда от безалаберности страдают другие», - пригрозил он.

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Во вторник стало известно, что на полуострове зарегистрирован еще один случай заражения COVID-19. Заболевшей оказалась женщина, которая вернулась из Москвы.

Таким образом всего в Крыму зафиксировано 22 случая заражения коронавирусом.

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