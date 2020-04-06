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Заготовка дров вышла в топ занятий симферопольцев на карантине

Понедельник
6 апреля 2020
11:28

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
6 апреля 2020


Заготовка дров владельцами частных домов в Симферополе вышла в топ их занятий на карантине. Жители крымской столицы создают каналы в мессенджерах, где отчитываются о проделанной работе.

«Карантин обязательно закончится, и тогда на повестку дня вернутся традиционные ценности: природа, шашлычки и все сопутствующее. Когда, как не сейчас, заняться подготовкой к этим приятным сердцу и желудку занятиям. Как говорится, готовь сани летом, а дрова – в самоизоляции», – пояснил мотивацию горожан создатель одного из каналов в мессенджере Telegram.

По его словам, занятия на свежем воздухе увлекают все больше симферопольцев, а самоизоляция обостряет желание поделиться с кем-то своими достижениями. Люди присылают свои истории и фото, которые публикуются в течение дня.

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«Конечно, мы все видели, как известные люди ведут стримы для своих подписчиков, а люди собираются вечерами перед девайсами с камерами, чтобы пообщаться, но зачастую эти «собрания» сводятся к возлияниям. Мы – за здоровый образ жизни, и хотим, чтобы вынужденное сидение дома позитивно отразилось на внутреннем и, чего уж там, внешнем состоянии», – уверен крымчанин.

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