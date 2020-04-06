Всех приезжающих в Севастополь посадят на карантин

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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Такое постановление готовят в правительстве города совместно с медиками.
«Главный риск распространения инфекции в Севастополе – это привозная инфекция. Методика уже понятна – мы ее полностью апробировали на гражданах, возвращающихся из-за границы. Думаю, что с приезжающими из регионов мы справимся, возьмем их на контроль. Таким образом мы сможем точно локализовать все риски», – пояснил врио губернатора Михаил Развожаев на заседании оперативного штаба.
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Планируется, что постановление будет принято уже сегодня, 6 апреля.
27 марта в Севастополе было подтверждены пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. До 12 апреля включительно действует режим полной самоизоляции для всех жителей города – им разрешено выходить на улицу только в крайних случаях: в магазин за продуктами, в аптеку, на прогулку с собакой или на работу и обратно, если есть специальный пропуск.
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