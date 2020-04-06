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Врачи узнали, сколько людей может заразить один пациент с COVID-19

Понедельник
6 апреля 2020
16:08

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
6 апреля 2020


Врачи узнали, сколько людей может заразить один пациент с COVID-19

© Новости Крыма

Согласно статистике китайских медиков, один инфицированный коронавирусом за пять суток в среднем может заразить еще двух-трех человек.

Об этом сообщили в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус« на «России 1», пишет РИА Новости.

При этом через месяц число зараженных одним пациентом может составить свыше 400 человек.

Отмечается, что подобный сценарий возможен в случае не соблюдения распространителем инфекции мер предосторожности.

Читайте: В Крыму два новых контактных случая заражения коронавирусом

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более миллиона больных COVID-19, свыше 57 тысяч человек умерли. В России выявили 5389 случаев заражения.

Новости Крыма сообщали ранее:

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