Врачи узнали, сколько людей может заразить один пациент с COVID-19

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крымчан продолжают массово штрафовать за нарушение режима самоизоляции Всех приезжающих в Севастополь посадят на карантин Власти Крыма сняли ограничения на работу некоторых предприятий Власти Крыма сняли запрет с пригородного поезда Керчь - Анапа Власти Крыма рассказали как будут поддерживать турбизнес

© Новости Крыма

Согласно статистике китайских медиков, один инфицированный коронавирусом за пять суток в среднем может заразить еще двух-трех человек.

Об этом сообщили в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус« на «России 1», пишет РИА Новости.

При этом через месяц число зараженных одним пациентом может составить свыше 400 человек.

Отмечается, что подобный сценарий возможен в случае не соблюдения распространителем инфекции мер предосторожности.

Читайте: В Крыму два новых контактных случая заражения коронавирусом

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более миллиона больных COVID-19, свыше 57 тысяч человек умерли. В России выявили 5389 случаев заражения.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Ялте выписаны из больницы трое ранее зараженных коронавирусной инфекцией. Мать и двое сыновей выписались сегодня из Ялтинской инфекционной больницы, где находились с диагнозом коронавирусная инфекция.

Сегодня : Новый случай коронавируса в Крыму: подробности. Ялтинец, у которого в понедельник была выявлена коронавирусная инфекция, путешествовал по Мексике и вернулся на полуостров через Москву.

Сегодня : Коронавирус в Севастополе: оперативные данные. За минувшие сутки в Севастополе не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Сегодня : Куда отправят рожениц с коронавирусом из Севастополя. Севастопольских рожениц, в случае обнаружения у них новой коронавирусной инфекции, будут доставлять в Симферопольский родильный дом №2. В этот же роддом будут направлены и крымские роженицы, заболевшие новой болезнью.