Врачи узнали, сколько людей может заразить один пациент с COVID-19

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщили в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус« на «России 1», пишет РИА Новости.
При этом через месяц число зараженных одним пациентом может составить свыше 400 человек.
Отмечается, что подобный сценарий возможен в случае не соблюдения распространителем инфекции мер предосторожности.
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По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более миллиона больных COVID-19, свыше 57 тысяч человек умерли. В России выявили 5389 случаев заражения.
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Сегодня: В Ялте выписаны из больницы трое ранее зараженных коронавирусной инфекцией. Мать и двое сыновей выписались сегодня из Ялтинской инфекционной больницы, где находились с диагнозом коронавирусная инфекция.
Сегодня: Новый случай коронавируса в Крыму: подробности. Ялтинец, у которого в понедельник была выявлена коронавирусная инфекция, путешествовал по Мексике и вернулся на полуостров через Москву.
Сегодня: Коронавирус в Севастополе: оперативные данные. За минувшие сутки в Севастополе не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
Сегодня: Куда отправят рожениц с коронавирусом из Севастополя. Севастопольских рожениц, в случае обнаружения у них новой коронавирусной инфекции, будут доставлять в Симферопольский родильный дом №2. В этот же роддом будут направлены и крымские роженицы, заболевшие новой болезнью.
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