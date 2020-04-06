Власти Крыма сняли запрет с пригородного поезда Керчь - Анапа

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Власти Крыма сняли ранее введенный запрет на движение пригородного поезда Керчь – Анапа – Керчь.

Пункт об ограничении работы рельсового автобуса пропал из новой редакции указа о введении в республике режима повышенной готовности.

Всем пригородным поездам, которые курсируют по Крыму, разрешается выполнять только по одному оборотному рейсу утром и вечером. Днем они, как и общественный транспорт в населенных пунктах республики, работать не будут.

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Соответствующие ограничения были введены со 2 апреля. С 3 по 30 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех граждан.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В аэропорту Симферополя почти стопроцентная отмена авиарейсов. Утром 6 апреля в аэропорту Симферополе почти все рейсы отменены.

Вчера : Блок-пост на мосту: за сутки в Крым не пропустили семь автомобилей. Правоохранители, находящиеся на пункте контроля на Крымском мосту, за прошедшие сутки не впустили в Крым семь автомобилей и не выпустили пять.

Вчера : В Крыму отправили в отпуск более двух тысяч железнодорожников. Ьолее двух тысяч работников Крымской железной дороги отправили в отпуск в связи с усилением мер по недопущению распространения коронавируса на территории республики.

Вчера : Прилетающие в Крым граждане проходят температурный контроль в салоне самолетов. Пассажиры прибывающих в Крым самолетов проходят температурный контроль и анкетирование в салоне.