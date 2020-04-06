Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крымчан продолжают массово штрафовать за нарушение режима самоизоляции Врачи узнали, сколько людей может заразить один пациент с COVID-19 Всех приезжающих в Севастополь посадят на карантин Власти Крыма сняли ограничения на работу некоторых предприятий Власти Крыма рассказали как будут поддерживать турбизнес

Власти Крыма сняли запрет с пригородного поезда Керчь - Анапа

Понедельник
6 апреля 2020
13:25

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
6 апреля 2020


Власти Крыма сняли ранее введенный запрет на движение пригородного поезда Керчь – Анапа – Керчь.

Пункт об ограничении работы рельсового автобуса пропал из новой редакции указа о введении в республике режима повышенной готовности.

Всем пригородным поездам, которые курсируют по Крыму, разрешается выполнять только по одному оборотному рейсу утром и вечером. Днем они, как и общественный транспорт в населенных пунктах республики, работать не будут.

Читайте: В аэропорт Симферополь самолеты прилетают почти пустыми

Соответствующие ограничения были введены со 2 апреля. С 3 по 30 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех граждан.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В аэропорту Симферополя почти стопроцентная отмена авиарейсов. Утром 6 апреля в аэропорту Симферополе почти все рейсы отменены.

Вчера: Блок-пост на мосту: за сутки в Крым не пропустили семь автомобилей. Правоохранители, находящиеся на пункте контроля на Крымском мосту, за прошедшие сутки не впустили в Крым семь автомобилей и не выпустили пять.

Вчера: В Крыму отправили в отпуск более двух тысяч железнодорожников. Ьолее двух тысяч работников Крымской железной дороги отправили в отпуск в связи с усилением мер по недопущению распространения коронавируса на территории республики.

Вчера: Прилетающие в Крым граждане проходят температурный контроль в салоне самолетов. Пассажиры прибывающих в Крым самолетов проходят температурный контроль и анкетирование в салоне.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/6/vlasti-kryma-snyali-zapret-s-prigorodnogo-poezda-kerch-anapa-129932/

 
 

Транспорт Крыма

Объявлены новые правила перемещения по Крыму на личном транспорте

Объявлены новые правила перемещения по Крыму на личном транспорте

Авиакомпании начали ежедневно отменять десятки рейсов в Крым

Авиакомпании начали ежедневно отменять десятки рейсов в Крым

Крымчанам запретили пользоваться личным транспортом

Крымчанам запретили пользоваться личным транспортом

Пассажирские перевозки между городами Крыма полностью прекращены

Пассажирские перевозки между городами Крыма полностью прекращены

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Симферополю хватит воды до середины лета
СЮЖЕТ
Водный кризис

Симферополю хватит воды до середины лета

Тренды недели

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

В отеле «Ялта-Интурист» опечатали семь объектов, нарушавших карантин

В отеле «Ялта-Интурист» опечатали семь объектов, нарушавших карантин

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.