Власти Крыма сняли запрет с пригородного поезда Керчь - Анапа

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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6 апреля 2020
Пункт об ограничении работы рельсового автобуса пропал из новой редакции указа о введении в республике режима повышенной готовности.
Всем пригородным поездам, которые курсируют по Крыму, разрешается выполнять только по одному оборотному рейсу утром и вечером. Днем они, как и общественный транспорт в населенных пунктах республики, работать не будут.
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Соответствующие ограничения были введены со 2 апреля. С 3 по 30 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех граждан.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В аэропорту Симферополя почти стопроцентная отмена авиарейсов. Утром 6 апреля в аэропорту Симферополе почти все рейсы отменены.
Вчера: Блок-пост на мосту: за сутки в Крым не пропустили семь автомобилей. Правоохранители, находящиеся на пункте контроля на Крымском мосту, за прошедшие сутки не впустили в Крым семь автомобилей и не выпустили пять.
Вчера: В Крыму отправили в отпуск более двух тысяч железнодорожников. Ьолее двух тысяч работников Крымской железной дороги отправили в отпуск в связи с усилением мер по недопущению распространения коронавируса на территории республики.
Вчера: Прилетающие в Крым граждане проходят температурный контроль в салоне самолетов. Пассажиры прибывающих в Крым самолетов проходят температурный контроль и анкетирование в салоне.
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