Власти Крыма сняли ограничения на работу некоторых предприятий

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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каз главы республики Сергея Аксенова с соответствующими изменениями опубликован на сайте крымского правительства.
«Установить, что в режиме обычного рабочего времени осуществляют деятельность … Организации, осуществляющие строительство многоквартирных домов, в том числе по договорам подряда и (или) субподряда, – говорится в документе. – Пункты выдачи заказов интернет-магазинов, служб доставки заказов. Сервисные организации, задействованные в сервисном обслуживании магазинов, распределительных центров и иных объектов торговой инфраструктуры».
Также сняты ограничения с Нотариальной палаты Республики Крым и нотариусов, организаций, допущенных к обычному режиму работы, и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, Республиканского центра занятости населения и многих других.
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В целом перечень организаций, которым разрешено работать в период введенных ограничений, дополнен 11 новыми пунктами.
Кроме того, к указу добавили новое приложение №5 с перечнем системообразующих предприятий и организаций, имеющих региональное значение, которые также продолжат работу в «режиме обычного времени». В него вошли 92 организации, среди которых ресурсопоставляющие предприятия и МУПы, интернет-провайдеры, частные клиники, крупные винзаводы и торговые сети. Первой в списке значится «Крымская водочная компания».
Указом также продлен до 30 апреля 2020 года срок действия режима самоизоляции граждан. Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочим весь апрель из-за ситуации с распространением коронавируса.
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