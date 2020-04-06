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Власти Крыма рассказали как будут поддерживать турбизнес

Понедельник
6 апреля 2020
12:43

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
6 апреля 2020


Власти Крыма рассказали как будут поддерживать турбизнес

© Новости Крыма

Министерство курортов и туризма Крыма разработало меры по поддержке отрасли. Соответствующие запросы переданы на согласование в Федеральное агентство по туризму и Минфин РК. Все меры первоначально были обсуждены со специалистами отрасли и федеральными экспертами.

«Официально в туристической отрасли в Крыму трудится более 40 тысяч человек и обеспечивается 7% налоговых поступлений в регионе. Реально, со смежными областями - транспортом, общепитом, топливом,  потреблением сельхозпродукции и напитков, экскурсионкой и показом объектов культурного наследия - количество занятых больше в разы и это не менее 25% валового регионального продукта республики. Это системообразующая отрасль, и от того, насколько адекватными и своевременными окажутся меры по ее сохранению, чем более подготовленными отели и санатории подойдут к пока еще возможному летнему сезону, зависит то, насколько благоприятным будет общий экономический прогноз для региона», - заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Комплекс действий предусматривает в себе рассмотрение снижения НДС для гостиничной деятельности, каникулы и отсрочки по ряду федеральных налогов и субсидии на погашение части затрат на оплату труда неработающему персоналу. Кроме того, предложение включает каникулы по выплате процентов и погашению основного долга по кредитным договорам для представителей отрасли.

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На региональном уровне предполагается рассмотреть вариант снижения имущественного и земельного налога, ставки единого налога и корректировку системы взаимоотношений с ресурсоснабжающими организациями и мораторий по аренде госсобственности.

«Любые кризисы - это еще и периоды особых возможностей. Оптимизироваться, усовершенствовать нормативные акты, аккумулировать ресурсы и грамотно ими распорядится - это сегодня общая цель, это период объединения усилий», - отметил Волченко.

В ближайшее время будет создана группа в Facebook, в которой будут собирать проблемы отрасли, а уже 7 апреля будет проведена видео-конференция с ведущими представителями отрасли.

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Вчера: Шесть отелей Крыма подтверждали онлайн-бронирование в обход запрета. Шесть отелей в Крыму продолжали подтверждать бронирование номеров онлайн несмотря на запрет.

Суббота, 4 апреля 2020: Аксенов: сезон в Крыму может состояться только при одном условии. Курортный сезон в Крыму состоится, только если крымчане не будут нарушать режим самоизоляции и на полуострове не будет выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

Пятница, 3 апреля 2020: В Крыму продолжается стремительный отток туристов: отели почти пустые. К 6 апреля загрузка мест размещения составит 3%. Однако некоторые нелегально работающие мини-отели продолжают принимать посетителей.

Пятница, 3 апреля 2020: Бизнес в Крыму уже понял, что этот сезон будет провальным. Пандемия коронавируса и жесткие меры самоизоляции серьезно ударили по мелкому и среднему бизнесу. Тысячи крымских предпринимателей вынуждены были закрыть бизнес и несут огромные убытки. Особенно сложно тем, кто работал в туристической сфере. Уже сейчас есть опасения, что курортный сезон этим летом будет сорван.

 

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