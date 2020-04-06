В Ялте выписаны из больницы трое ранее зараженных коронавирусной инфекцией

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
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6 апреля 2020
Об этом в социальных сетях сообщил глава администрации города Иван Имгрунт.
«Семья из четырех человек, проживающая в Форосе, вернулась из поездки в Объединенные Арабские Эмираты 16 марта и, проявив гражданскую сознательность, самоизолировались. Однако, спустя пару дней, поднялась температура и начался кашель у главы семейства. Его карета скорой помощи незамедлительно доставила в инфекционное отделение, а остальные члены семьи продолжили карантин, избегая общения с окружающими», – напомнил глава администрации.
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19 марта, по его словам, медики взяли анализы и у них, отправив в больницу дожидаться результатов. В это время в их квартире была проведения дезинфекция.
К сожалению, сообщил Иван Имгрунт, глава семьи по-прежнему остается в больнице под наблюдением медперсонала, так из-за сахарного диабета болезнь у него протекает сложнее.
Глава администрации Ялты пожелал ему скорейшего выздоровления и вновь обратился ко всем ялтинцам с просьбой не выходить из дома без особой необходимости.
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