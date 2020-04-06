В Ялте сгорел грузовик с молочной продукцией

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
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Фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.
Причина возгорания достоверно не установлена, но водители Крыма в комментариях утверждают, что дело в крутом подъеме и не выдержавшем дизельном двигателе:
— Шел на подъем, переключился на 4 передачу. Сначала появился неприятный запах, а потом резко вспыхнул.
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— Дизель разнесло!
Самые оптимистичные крымчане отметили, что это «пастеризация молока».Фото из соцсети «ВКонтакте»
Где был на момент возгорания водитель – неизвестно, но информации о пострадавших нет.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму за неделю произошло 84 пожара. За минувшую неделю в Крыму произошло 84 пожара и семь аварий на дорогах, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму.
Вчера: Под Ялтой горит два гектара леса. В районе Большой Ялты загорелось два гектара леса. На месте пожара работает более 50 спасателей.
Суббота, 4 апреля 2020: В Феодосии два месяца назад женщина пропала в свой день рождения. В Феодосии объявили розыск без вести пропавшей Елены Муратовой, которая в свой 41-й день рождения ушла из дома в неизвестном направлении и домой не вернулась.
Пятница, 3 апреля 2020: На севастопольской дороге возле Инкермана обнаружено тело мужчины. При въезде в Инкерман вчера, 2 апреля, на дороге было обнаружено тело мужчины.
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