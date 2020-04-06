В Ялте сгорел грузовик с молочной продукцией

Припаркованный на улице Сеченова в Ялте грузовой автомобиль Mercedez-Benz внезапно загорелся.

Фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.

Причина возгорания достоверно не установлена, но водители Крыма в комментариях утверждают, что дело в крутом подъеме и не выдержавшем дизельном двигателе:

— Шел на подъем, переключился на 4 передачу. Сначала появился неприятный запах, а потом резко вспыхнул.

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— Дизель разнесло!

Самые оптимистичные крымчане отметили, что это «пастеризация молока».Фото из соцсети «ВКонтакте»

Где был на момент возгорания водитель – неизвестно, но информации о пострадавших нет.

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