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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Ялте сгорел грузовик с молочной продукцией

Понедельник
6 апреля 2020
15:51

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
6 апреля 2020


Припаркованный на улице Сеченова в Ялте грузовой автомобиль Mercedez-Benz внезапно загорелся.

Фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.

Причина возгорания достоверно не установлена, но водители Крыма в комментариях утверждают, что дело в крутом подъеме и не выдержавшем дизельном двигателе:

— Шел на подъем, переключился на 4 передачу. Сначала появился неприятный запах, а потом резко вспыхнул.

Читайте: За неделю в Крыму потушили 106 пожаров

— Дизель разнесло!

Самые оптимистичные крымчане отметили, что это «пастеризация молока».Фото из соцсети «ВКонтакте»

Где был на момент возгорания водитель – неизвестно, но информации о пострадавших нет.

Новости Крыма сообщали ранее:

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