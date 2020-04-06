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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Симферополе горел оптовый рынок «Привоз»

Понедельник
6 апреля 2020
17:21

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
6 апреля 2020


Спасатели ликвидировали пожар, который произошел сегодня на симферопольском оптово-розничном рынке «Привоз».

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму.

«В 16.00 ликвидация пожара на площади 25 кв. метров. К тушению привлекалось две единицы техники и 10 человек личного состава», – сообщили в ведомстве.

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В МЧС отметили, что сообщение о пожаре поступило в 15.35. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что загорелись деревянные поддоны. Угроза распространения огня по территории рынка отсутствовала.

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