В Симферополе горел оптовый рынок «Привоз»

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
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6 апреля 2020
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму.
«В 16.00 ликвидация пожара на площади 25 кв. метров. К тушению привлекалось две единицы техники и 10 человек личного состава», – сообщили в ведомстве.
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В МЧС отметили, что сообщение о пожаре поступило в 15.35. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что загорелись деревянные поддоны. Угроза распространения огня по территории рынка отсутствовала.
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