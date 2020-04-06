В Минобразе Крыма объяснили, как будут работать школы и детсады

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С 6 апреля в образовательных учреждениях республики восстанавливается дистанционное обучение. Однако, по заявлениям родителей для учащихся младших классов и воспитанников детсадов будут организованы дежурные группы.

Об этом в ходе оперативного штаба по ситуации с COVID-19 сообщила министр образования РК Валентина Лаврик.

«С 6 апреля для учащихся восстанавливается образовательный процесс с применением дистанционных технологий. Учителя работают в удаленном доступе. На сайтах образовательных учреждений будут размещены расписания, согласно которым будут проводиться занятия», - пояснила министр.

По данным Лаврик, еще неделю назад около 8% школьников Крыма не имели доступа в интернет дома. На данный момент число таких учеников уменьшилось, но оставшиеся дети будут заниматься с учителями в телефонном режиме, так как домашние задания должны выполнятся в обязательном порядке.

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«Дошкольные образовательные организации работают в режиме дежурных групп, которые организуются по заявлениям родителей, категории профессий которых указаны в указе президента. В общеобразовательных организациях по заявлениям родителей будут организованы группы до 12 человек из учащихся первых-четвертых классов», - добавила глава Минобраза РК.

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