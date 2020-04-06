В Крыму за неделю произошло 84 пожара

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Новости за:
2020
Апрель 2020
6 апреля 2020
Как отмечается, в результате аварий на дорогах погиб один человек, пять человек спасли.
«Кроме того, за отчетный период было ликвидировано 84 пожара, из них 56 – это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью», – говорится в сообщении.
Читайте: В Судаке украли деревья, высаженные в рамках акции «Сад Памяти»
Ночью 24 марта в Ялте произошел пожар в одной из девятиэтажек города, пришлось эвакуировать жильцов.
По данным МЧС Крыма, за прошлую неделю на полуострове произошло 125 пожаров, из них один – лесной, а 87 – возгорания мусора и сухой растительности.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Ялте сгорел грузовик с молочной продукцией. Припаркованный на улице Сеченова в Ялте грузовой автомобиль Mercedez-Benz внезапно загорелся.
Вчера: Под Ялтой горит два гектара леса. В районе Большой Ялты загорелось два гектара леса. На месте пожара работает более 50 спасателей.
Суббота, 4 апреля 2020: В Феодосии два месяца назад женщина пропала в свой день рождения. В Феодосии объявили розыск без вести пропавшей Елены Муратовой, которая в свой 41-й день рождения ушла из дома в неизвестном направлении и домой не вернулась.
Пятница, 3 апреля 2020: На севастопольской дороге возле Инкермана обнаружено тело мужчины. При въезде в Инкерман вчера, 2 апреля, на дороге было обнаружено тело мужчины.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/6/v-krymu-za-nedelju-proizoshlo-84-pozhara-129923/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Симферополю хватит воды до середины лета
16:47 Крымчан продолжают массово штрафовать за нарушение режима самоизоляции
16:08 Врачи узнали, сколько людей может заразить один пациент с COVID-19
15:51 В Ялте сгорел грузовик с молочной продукцией
15:32 Экс-главу Севастополя задержали за дебош в российском аэропорту
15:27 Глава Госкомветеринарии Крыма лишен полномочий главного ветинспектора
14:52 Всех приезжающих в Севастополь посадят на карантин
14:33 Власти Крыма сняли ограничения на работу некоторых предприятий
14:24 Экипаж десантного корабля ЧФ спас рыбака в Севастопольской бухте