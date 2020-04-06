В Крыму за неделю произошло 84 пожара

За минувшую неделю в Крыму произошло 84 пожара и семь аварий на дорогах, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму.

Как отмечается, в результате аварий на дорогах погиб один человек, пять человек спасли.

«Кроме того, за отчетный период было ликвидировано 84 пожара, из них 56 – это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью», – говорится в сообщении.

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Ночью 24 марта в Ялте произошел пожар в одной из девятиэтажек города, пришлось эвакуировать жильцов.

По данным МЧС Крыма, за прошлую неделю на полуострове произошло 125 пожаров, из них один – лесной, а 87 – возгорания мусора и сухой растительности.

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