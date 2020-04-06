Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Крыму за неделю произошло 84 пожара

Понедельник
6 апреля 2020
14:09

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
6 апреля 2020


За минувшую неделю в Крыму произошло 84 пожара и семь аварий на дорогах, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму.

Как отмечается, в результате аварий на дорогах погиб один человек, пять человек спасли.

«Кроме того, за отчетный период было ликвидировано 84 пожара, из них 56 – это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью», – говорится в сообщении.

Читайте: В Судаке украли деревья, высаженные в рамках акции «Сад Памяти»

Ночью 24 марта в Ялте произошел пожар в одной из девятиэтажек города, пришлось эвакуировать жильцов.

По данным МЧС Крыма, за прошлую неделю на полуострове произошло 125 пожаров, из них один – лесной, а 87 – возгорания мусора и сухой растительности.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Ялте сгорел грузовик с молочной продукцией. Припаркованный на улице Сеченова в Ялте грузовой автомобиль Mercedez-Benz внезапно загорелся.

Вчера: Под Ялтой горит два гектара леса. В районе Большой Ялты загорелось два гектара леса. На месте пожара работает более 50 спасателей.

Суббота, 4 апреля 2020: В Феодосии два месяца назад женщина пропала в свой день рождения. В Феодосии объявили розыск без вести пропавшей Елены Муратовой, которая в свой 41-й день рождения ушла из дома в неизвестном направлении и домой не вернулась.

Пятница, 3 апреля 2020: На севастопольской дороге возле Инкермана обнаружено тело мужчины. При въезде в Инкерман вчера, 2 апреля, на дороге было обнаружено тело мужчины.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/6/v-krymu-za-nedelju-proizoshlo-84-pozhara-129923/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Ялте четверо пьяных напали на полицейских из-за режима самоизоляции

В Ялте четверо пьяных напали на полицейских из-за режима самоизоляции

В крымских горах два автомобиля утонули в грязи

В крымских горах два автомобиля утонули в грязи

На севастопольском кладбище произошла странная история

На севастопольском кладбище произошла странная история

В Крыму волки задрали стадо коз

В Крыму волки задрали стадо коз

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Симферополю хватит воды до середины лета
СЮЖЕТ
Водный кризис

Симферополю хватит воды до середины лета

Тренды недели

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

В отеле «Ялта-Интурист» опечатали семь объектов, нарушавших карантин

В отеле «Ялта-Интурист» опечатали семь объектов, нарушавших карантин

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.