В Крыму возобновилось троллейбусное сообщение Симферополь - Ялта

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Как сообщила вице-премьер Крыма Юлия Жукова, троллейбусы будут делать по два рейса утром и вечером.
«Принято решение – сегодня с утра возобновлено троллейбусное пригородное сообщение по направлениям Симферополь – Алушта, Алушта – Ялта и, соответственно, в обратном направлении. Будут ходить по два рейса утром и два рейса вечером. У всех тех, кто работает в смежных муниципальных образованиях, есть возможность добраться домой, используя троллейбусное сообщение», – сказала Жукова.
По словам вице-премьера, проводится постоянная обработка подвижного состава, размеры троллейбусов позволяют соблюдать социальное дистанцирование. Кроме того, работа троллейбусов возобновилась в Керчь.
«С сегодняшнего дня возобновляет работу Керченский металлургический завод ... и принято решение о выпуске на линию ранее приостановленных к движению троллейбусов и запущены по нескольким маршрутам», – подчеркнула Жукова.
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С 3 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики, накануне он был продлен до конца месяца. При этом с 6 апреля снимаются ограничения на работу ряда предприятий, в том числе строительных магазинов, пунктов выдачи заказов интернет-магазинов, служб доставки заказов, организаций, занимающихся строительством многоквартирных домов и других.
Также принято решение помещать в обсерватор граждан, не имеющих условий для самоизоляции, а все лаборатории в Крыму, в том числе частные, будут привлекать для проведения исследований на коронавирус.
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Вчера: Блок-пост на мосту: за сутки в Крым не пропустили семь автомобилей. Правоохранители, находящиеся на пункте контроля на Крымском мосту, за прошедшие сутки не впустили в Крым семь автомобилей и не выпустили пять.
Вчера: В Крыму отправили в отпуск более двух тысяч железнодорожников. Ьолее двух тысяч работников Крымской железной дороги отправили в отпуск в связи с усилением мер по недопущению распространения коронавируса на территории республики.
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