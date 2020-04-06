В Крыму возобновилось троллейбусное сообщение Симферополь - Ялта

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Троллейбусное сообщение между Симферополем, Алуштой и Ялтой восстановлено с понедельника.

Как сообщила вице-премьер Крыма Юлия Жукова, троллейбусы будут делать по два рейса утром и вечером.

«Принято решение – сегодня с утра возобновлено троллейбусное пригородное сообщение по направлениям Симферополь – Алушта, Алушта – Ялта и, соответственно, в обратном направлении. Будут ходить по два рейса утром и два рейса вечером. У всех тех, кто работает в смежных муниципальных образованиях, есть возможность добраться домой, используя троллейбусное сообщение», – сказала Жукова.

По словам вице-премьера, проводится постоянная обработка подвижного состава, размеры троллейбусов позволяют соблюдать социальное дистанцирование. Кроме того, работа троллейбусов возобновилась в Керчь.

«С сегодняшнего дня возобновляет работу Керченский металлургический завод ... и принято решение о выпуске на линию ранее приостановленных к движению троллейбусов и запущены по нескольким маршрутам», – подчеркнула Жукова.

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С 3 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики, накануне он был продлен до конца месяца. При этом с 6 апреля снимаются ограничения на работу ряда предприятий, в том числе строительных магазинов, пунктов выдачи заказов интернет-магазинов, служб доставки заказов, организаций, занимающихся строительством многоквартирных домов и других.

Также принято решение помещать в обсерватор граждан, не имеющих условий для самоизоляции, а все лаборатории в Крыму, в том числе частные, будут привлекать для проведения исследований на коронавирус.

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