В Крыму водитель врезался в забор кладбища при попытке сбежать от полицейских

Полицейские задержали в селе Горностаевка Ленинского района Крыма водителя, который, пытаясь скрыться от преследовавших его правоохранителей, допустил несколько столкновений с препятствиями.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«При патрулировании улиц в селе был замечен автомобиль Audi А8 белого цвета, на котором отсутствовали оба номерных знака. Водителю с помощью проблесковых маячков и специального звукового сигнала было выдвинуто требование об остановке транспортного средства, однако тот не остановился и продолжил движение. Началось преследование автомобиля, водитель неоднократные требования сотрудников полиции об остановке не выполнял, долгое время пытался скрыться от погони полицейских по темным извилистым улицам села, при этом скорость его автомобиля превышала 100 км в час», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что иномарка повредила ограждения нескольких домовладений села. При этом водитель продолжил движение по улицам, после чего столкнулся со столбом ограждения местного кладбища. В результате транспортное средство нарушителя получило значительные механические повреждения и далее не могло продолжить движение.

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«На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции задержан 35-летний местный житель, у которого при проведении процедуры освидетельствования подтвердилось сильнейшее алкогольное опьянение. В отношении водителя составлен административный материал», – отметили в МВД.

Мужчина привлечен к ответственности за вождение в состоянии опьянения. Также он привлечен к ответственности за повреждение дорожных сооружений, оставление мест дорожно-транспортных происшествий, участником которых он являлся. В настоящее время злоумышленнику грозит лишение права управления транспортными средствами и серьезные денежные штрафы.

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