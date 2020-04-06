В Крыму произошел сбой в школьной системе «Электронный журнал»

Система «Электронный журнал», с помощью которой должно происходить дистанционное обучение школьников в Крыму, с 9.00 утра выдает системную ошибку.

Об этом сообщили родители учащихся нескольких симферопольских школ.

«С сегодняшнего дня моему сыну необходимо с 9.00 утра согласно расписанию уроков учиться дистанционною. Для этого в системе «Электронный журнал» есть задания и связь с преподавателями. Видимо, система оказалась не готова принять всех школьников в 9.00. Сайт выдает ошибку без возможности входа в учетную запись», – рассказала мама школьника Ольга.

Другая собеседница агентства, мама симферопольского четвероклассника заявила, что первый дистанционный учебный день с самого утра превратился в хаос. «Система не работает. Все родители побросали дела, а некоторые и работу, и выясняют, как узнать и сдать задание, если в учетную запись невозможно войти, – рассказала она. – Родительский чат бурлит. Подозреваю, что телефон у классного руководителя уже красный. При этом совершенно не понятно, как мы должны выполнять задания, еще и в рамках расписания, если эти задания банально узнать целая проблема».

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Министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик подтвердила наличие проблемы. Она сообщила Крыминформу, что с ней уже разбираются техники. Министр посоветовала родителям держать связь с классными руководителями. «Действительно, небольшой сбой на платформе, потому что одномоментно зашла вся Россия. Сейчас исправляют ситуацию. Я думаю, что в ближайшее время это будет исправлено», – скала она.

Ранее министр объявила, что с 6 апреля в крымских школах у обучающихся восстанавливается образовательный процесс с применением дистанционных технологий.

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