В Крыму произошел сбой в школьной системе «Электронный журнал»

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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6 апреля 2020
Об этом сообщили родители учащихся нескольких симферопольских школ.
«С сегодняшнего дня моему сыну необходимо с 9.00 утра согласно расписанию уроков учиться дистанционною. Для этого в системе «Электронный журнал» есть задания и связь с преподавателями. Видимо, система оказалась не готова принять всех школьников в 9.00. Сайт выдает ошибку без возможности входа в учетную запись», – рассказала мама школьника Ольга.
Другая собеседница агентства, мама симферопольского четвероклассника заявила, что первый дистанционный учебный день с самого утра превратился в хаос. «Система не работает. Все родители побросали дела, а некоторые и работу, и выясняют, как узнать и сдать задание, если в учетную запись невозможно войти, – рассказала она. – Родительский чат бурлит. Подозреваю, что телефон у классного руководителя уже красный. При этом совершенно не понятно, как мы должны выполнять задания, еще и в рамках расписания, если эти задания банально узнать целая проблема».
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Министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик подтвердила наличие проблемы. Она сообщила Крыминформу, что с ней уже разбираются техники. Министр посоветовала родителям держать связь с классными руководителями. «Действительно, небольшой сбой на платформе, потому что одномоментно зашла вся Россия. Сейчас исправляют ситуацию. Я думаю, что в ближайшее время это будет исправлено», – скала она.
Ранее министр объявила, что с 6 апреля в крымских школах у обучающихся восстанавливается образовательный процесс с применением дистанционных технологий.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Минобразе Крыма объяснили, как будут работать школы и детсады. С 6 апреля в образовательных учреждениях республики восстанавливается дистанционное обучение. Однако, по заявлениям родителей для учащихся младших классов и воспитанников детсадов будут организованы дежурные группы.
Пятница, 3 апреля 2020: Почти 140 студентов-медиков в Крыму вышли на помощь врачам. Около 140 студентов Медакадемии КФУ вышли на работу в поликлиники Крыма, чтобы помочь врачам.
Вторник, 31 марта 2020: Родители четырех крымских подростков наказаны за несоблюдение ограничений. Сотрудники полиции за прошедшие сутки привлекли в Крыму к административной ответственности родителей четырех подростков, которые в нарушение запрета находились в местах массового пребывания людей.
Понедельник, 30 марта 2020: В Ялте назвали провокацией фотосессии для выпускных альбомов на карантине. Проведение массового фотографирования школьников учебных заведений Ялтинского региона для выпускных альбомов во время карантина недопустимо.
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