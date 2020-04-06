В Крыму могут сократить период всеобщей самоизоляции

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Власти Крыма могут сократить период режима всеобщей самоизоляции, если эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в регионе на текущей неделе будет благоприятной.

Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по недопущению распространения инфекции.

«До конца недели у нас еще острый период. Будем к выходным подводить итоги. Если эту неделю пройдем успешно, возможно, будут дальнейшие послабления. Мы вчера решили, что прописываем режим самоизоляции до 30 апреля. Но если ситуация нам будет позволять, мы его будем сокращать», – сказал Аксенов.Он добавил, что от всех крымчан зависит, «насколько длинным будет этот период».

Как сообщалось, глава республики Сергей Аксенов 5 апреля продлил режим всеобщей самоизоляции в регионе до 30 апреля.

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Кроме того, граждане старше 65 или имеющие хронические заболевания обязаны не покидать дома, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью. Это не касается руководителей и работников организаций, чье нахождение на рабочем месте критически важно для их работы при наличии соответствующей справки.

Также разрешен выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания и вынос отходов до ближайшего места их накопления.

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