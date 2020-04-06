В аэропорту Симферополя почти стопроцентная отмена авиарейсов

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Утром 6 апреля в аэропорту Симферополе почти все рейсы отменены.

Согласно онлайн-табло аэропорта, на прилет по расписанию стоит лишь один рейс – на Москву, напротив всех остальных стоит статус отмены.

Ранее пресс-служба аэропорта сообщала, что в связи с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции количество рейсов сокращается, прибывающих пассажиров «ждет проверка состояния здоровья и заполнение специальных анкет».

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В Крыму ожидают снижение пассажиропотока в апреле на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Вчера : Блок-пост на мосту: за сутки в Крым не пропустили семь автомобилей. Правоохранители, находящиеся на пункте контроля на Крымском мосту, за прошедшие сутки не впустили в Крым семь автомобилей и не выпустили пять.

Вчера : В Крыму отправили в отпуск более двух тысяч железнодорожников. Ьолее двух тысяч работников Крымской железной дороги отправили в отпуск в связи с усилением мер по недопущению распространения коронавируса на территории республики.

Вчера : Прилетающие в Крым граждане проходят температурный контроль в салоне самолетов. Пассажиры прибывающих в Крым самолетов проходят температурный контроль и анкетирование в салоне.

Суббота, 4 апреля 2020 : Авиакомпании отменили около 100 рейсов в Крым. Российские авиакомпании отменили около сотни рейсов в Крым, которые должны были состояться в пятницу, субботу и в воскресенье.