В аэропорту Симферополя почти стопроцентная отмена авиарейсов

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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Согласно онлайн-табло аэропорта, на прилет по расписанию стоит лишь один рейс – на Москву, напротив всех остальных стоит статус отмены.
Ранее пресс-служба аэропорта сообщала, что в связи с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции количество рейсов сокращается, прибывающих пассажиров «ждет проверка состояния здоровья и заполнение специальных анкет».
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В Крыму ожидают снижение пассажиропотока в апреле на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Блок-пост на мосту: за сутки в Крым не пропустили семь автомобилей. Правоохранители, находящиеся на пункте контроля на Крымском мосту, за прошедшие сутки не впустили в Крым семь автомобилей и не выпустили пять.
Вчера: В Крыму отправили в отпуск более двух тысяч железнодорожников. Ьолее двух тысяч работников Крымской железной дороги отправили в отпуск в связи с усилением мер по недопущению распространения коронавируса на территории республики.
Вчера: Прилетающие в Крым граждане проходят температурный контроль в салоне самолетов. Пассажиры прибывающих в Крым самолетов проходят температурный контроль и анкетирование в салоне.
Суббота, 4 апреля 2020: Авиакомпании отменили около 100 рейсов в Крым. Российские авиакомпании отменили около сотни рейсов в Крым, которые должны были состояться в пятницу, субботу и в воскресенье.
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