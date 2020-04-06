Спасатели более четырех часов тушат лесной пожар под Феодосией

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Регионы Крыма: Феодосия
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6 апреля 2020
Как сообщили в Управлении МЧС России по Крыму, горит лесная подстилка на площади 0,3 га.
«Центром управления в кризисных ситуациях было организовано оперативное реагирование и взаимодействие ответственных служб. К месту пожара направлены 58 человек личного состава и 10 единиц техники Главного управления МЧС России по Республике Крым, а также силы и средства Лесного и охотничьего хозяйства Республики Крым, Министерства обороны России. В 13.38 пожар локализован на площади 0,3 га», – говорится в сообщении.
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По данным ведомства, угрозы населенным пунктам, жертв и пострадавших нет. При этом сильный порывистый ветер осложнял работу спасателей.
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