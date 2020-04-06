Симферополю хватит воды до середины лета

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Запасов воды в водохранилащах, питающих Симферополь, достаточно до середины лета.

Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«На сегодняшний день запас воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя – Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах – достаточен для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяцев даже при условии полного отсутствия осадков», – сообщил Аксенов.

Запасы воды в Симферопольском водохранилище сейчас составляют 11 млн кубометров, в Партизанском – 11,4 млн кубометров, в Аянском – 3 млн кубометров. Ограничений подачи воды населению нет. «В период действия режима повышенной готовности отключения или ограничения водоснабжения и водоотведения населению и юридическим лицам не производятся. Этот порядок будет действовать до отмены режима повышенной готовности», – подчеркнул он.

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В Симферополе в постоянном режиме ведутся работы по выявлению утечек из водопроводных сетей. «С начала текущего года на обслуживаемой Симферопольским филиалом (ГУП «Вода Крыма») территории, выявлено 26 утечек, потери по которым составляли свыше тысячи кубометров воды в сутки», – добавил Аксенов.

Аксенов отметил, что в период действия режима повышенной готовности скачков в потреблении воды населением не зафиксировано.

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