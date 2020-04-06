Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Водный кризис

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте Часть питьевой воды в Крыму не соответствует нормам Константинов опять заявил, что «пить украинскую воду - самоубийство» Гидрометцентр назвал ситуацию с водой в Крыму «стабильно напряженной» В Верховная Раде зарегистрировали законопроект «о подаче воды в Крым»

Симферополю хватит воды до середины лета

Понедельник
6 апреля 2020
08:02

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
6 апреля 2020


Симферополю хватит воды до середины лета

© Новости Крыма

Запасов воды в водохранилащах, питающих Симферополь, достаточно до середины лета.

Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«На сегодняшний день запас воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя – Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах – достаточен для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяцев даже при условии полного отсутствия осадков», – сообщил Аксенов.

Запасы воды в Симферопольском водохранилище сейчас составляют 11 млн кубометров, в Партизанском – 11,4 млн кубометров, в Аянском – 3 млн кубометров. Ограничений подачи воды населению нет. «В период действия режима повышенной готовности отключения или ограничения водоснабжения и водоотведения населению и юридическим лицам не производятся. Этот порядок будет действовать до отмены режима повышенной готовности», – подчеркнул он.

Читайте: Правительство Севастополя уточнило порядок национализации гаражей

В Симферополе в постоянном режиме ведутся работы по выявлению утечек из водопроводных сетей. «С начала текущего года на обслуживаемой Симферопольским филиалом (ГУП «Вода Крыма») территории, выявлено 26 утечек, потери по которым составляли свыше тысячи кубометров воды в сутки», – добавил Аксенов.

Аксенов отметил, что в период действия режима повышенной готовности скачков в потреблении воды населением не зафиксировано.

Новости Крыма сообщали ранее:

Суббота, 4 апреля 2020: Украина запустила Северо-Крымский канал. В Херсонской облгосадминистрации сообщают о наполнении Северо-Крымского канала и заверили, что в Крым вода по каналу не поступает.

Суббота, 4 апреля 2020: В Севастополе массово устанавливают видеокамеры во дворах и на подъездах. На подъездах жилых домов и на столбах ЛЭП во дворах по улице Фадеева в Севастополе массово устанавливают камеры видеонаблюдения, сообщил города.

Суббота, 4 апреля 2020: Сотрудница жилсервиса в Крыму заключила десятки фиктивных договоров. Бывшая начальница отдела МУП «Железнодорожный жилсервис» в Симферополе подозревается в ряде мошенничеств и заключении фиктивных договоров.

Суббота, 4 апреля 2020: В Симферополе одну из центральных улиц закроют из-за «переремонта». С 3 по 7 апреля в Симферополе будет закрыт участок улицы Александра Невского из-за второй попытки сделать там ремонт.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/6/simferopolju-hvatit-vody-do-serediny-leta-129907/

 
 

Коммунальное хозяйство

Симферополю хватит воды до середины лета

Симферополю хватит воды до середины лета

Украина запустила Северо-Крымский канал

Украина запустила Северо-Крымский канал

В Севастополе массово устанавливают видеокамеры во дворах и на подъездах

В Севастополе массово устанавливают видеокамеры во дворах и на подъездах

Крымчане уничтожили высаженные в рамках акции «Сад памяти» деревья сразу в нескольких городах

Крымчане уничтожили высаженные в рамках акции «Сад памяти» деревья сразу в нескольких городах

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Симферополю хватит воды до середины лета
СЮЖЕТ
Водный кризис

Симферополю хватит воды до середины лета

Тренды недели

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

В отеле «Ялта-Интурист» опечатали семь объектов, нарушавших карантин

В отеле «Ялта-Интурист» опечатали семь объектов, нарушавших карантин

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.