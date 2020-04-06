Рабочие нашли боеприпасы времен войны у реки Бельбек под Севастополем

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Севастополь
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6 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.
«Росгвардейцы установили, что рабочие обнаружили 76-мм неразорвавшийся артиллерийский снаряд, гранату Ф-1 и минный взрыватель – все боеприпасы относятся к периоду Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении.
Работы по обследованию проводили саперы инженерно-технической группы севастопольского ОМОН «Беркут». «Взрывотехники передали боеприпасы специалистам управления МЧС по Севастополю для последующего уничтожения», – добавили в пресс-службе.
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Взрывоопасные предметы обнаружены в поле возле реки Бельбек, где в годы войны шли ожесточенные бои.
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