Пятеро крымчан излечились от COVID-19

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Из больниц Крыма уже выписаны пять человек после курса лечения от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.

«Из 21 положительного на COVID уже выписано с выздоровлением пятеро. 16 продолжают лечение. Тяжелых на сегодняшний день нет», – сказал министр.

По словам Чемоданова, в обсерваторах находятся 22 человека, под медицинским наблюдением – 2 936 человек. В стационары помещено 65 человек.

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Как сообщалось, 6 апреля в республике был зафиксирован новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся в Крыму достигло 21. В Севастополе COVID-19 болеют пять человек.

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