Пятеро крымчан излечились от COVID-19

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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6 апреля 2020
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Об этом сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.
«Из 21 положительного на COVID уже выписано с выздоровлением пятеро. 16 продолжают лечение. Тяжелых на сегодняшний день нет», – сказал министр.
По словам Чемоданова, в обсерваторах находятся 22 человека, под медицинским наблюдением – 2 936 человек. В стационары помещено 65 человек.
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Как сообщалось, 6 апреля в республике был зафиксирован новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся в Крыму достигло 21. В Севастополе COVID-19 болеют пять человек.
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