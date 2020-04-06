Путин упростил госзакупки для Крыма

Использованы материалы: Новости Крыма
Новости за:
2020
Апрель 2020
6 апреля 2020
Ранее закон был принят Госдумой и одобрен Совфедом, сообщается на сайте Кремля.
До 31 декабря 2022 года в документом устанавливается упрощенный поряд выбора подрядчика на отдельные виды товаров и работ в Севастополе и Крыму.
«Такой порядок может применяться при осуществлении закупок оборудования и техники, работ по выполнению инженерных изысканий, по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая автомобильные дороги), работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также работ по благоустройству территорий», – говорится в сообщении.
Читайте: Подавляющее большинство крымчан не могут позволить себе ипотеку
При этом расчеты по соответствующим контрактам подлежат казначейскому сопровождению в установленном порядке.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: «Обещаний не даем»: когда власти Крыма определятся с помощью бизнесу. До среды власти Крыма должны разработать и согласовать с правительством РФ план помощи предпринимателям, понесшим убытки в связи с приостановкой работы в период пандемии.
Суббота, 4 апреля 2020: Экономисты рассказали что будет после коронавируса. Если развитым странам в ближайшие две недели удастся взять ситуацию с распространением коронавирусной инфекции под контроль, то можно будет считать, что мировая экономика отделалась «легким испугом».
Пятница, 3 апреля 2020: В Севастополе снизят налоги для пострадавших от пандемии бизнесменов. В Севастополе снизят налоги для пострадавших от пандемии коронавируса предпринимателей.
Среда, 1 апреля 2020: Власти предупредили о росте цен на мясо в Крыму. В Республике Крым ожидают рост цен на мясные и колбасные изделия к Пасхе и майским праздникам.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/6/putin-uprostil-goszakupki-dlya-kryma-129922/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Симферополю хватит воды до середины лета
12:13 В Ялте выписаны из больницы трое ранее зараженных коронавирусной инфекцией
12:11 Государственный совет Крыма впервые проведет заседание в закрытом режиме
12:07 Новый случай коронавируса в Крыму: подробности
11:28 Заготовка дров вышла в топ занятий симферопольцев на карантине
11:02 В Крыму могут сократить период всеобщей самоизоляции
10:48 В Крыму произошел сбой в школьной системе «Электронный журнал»
10:17 Коронавирус в Севастополе: оперативные данные
10:09 Куда отправят рожениц с коронавирусом из Севастополя