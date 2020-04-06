Путин упростил госзакупки для Крыма

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в контрактной системе госзакупок в Севастополе и Республике Крым.

Ранее закон был принят Госдумой и одобрен Совфедом, сообщается на сайте Кремля.

До 31 декабря 2022 года в документом устанавливается упрощенный поряд выбора подрядчика на отдельные виды товаров и работ в Севастополе и Крыму.

«Такой порядок может применяться при осуществлении закупок оборудования и техники, работ по выполнению инженерных изысканий, по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая автомобильные дороги), работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также работ по благоустройству территорий», – говорится в сообщении.

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При этом расчеты по соответствующим контрактам подлежат казначейскому сопровождению в установленном порядке.

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