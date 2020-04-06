Путин сменил руководство УМВД по Севастополю

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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Указ об этом подписан 1 апреля.
Павлу Гищенко 43 года. Он родился в Волгоградской области, имеет три высших образования, по первому из них он преподаватель истории.
В конце 1990-х – начале 2000-х он служил в оперативных подразделениях ОВД по Быковскому району Волгоградской области, позже занимал должность начальника криминальной милиции ОВД. Неоднократно участвовал в антитеррористических операциях на Северном Кавказе.
С 2011 по 2013 возглавлял отдел МВД России по Дубовскому району Волгоградской области, а в 2013 году назначен на должность начальника Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский». В 2017 году Гищенко стал начальником УМВД России по городу Волжскому, в 2018 году – начальником УМВД России по Волгограду.
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До недавнего времени врио начальника УМВД России по Севастополю был полковник полиции Андрей Кузнецов.
Новый глава полиции уже провел рабочую встречу с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил пандемию коронавируса. «Сразу же обсудили взаимодействие по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Севастополе. От слаженных действий полиции — сейчас очень многое зависит», — отметил Развожаев.
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Сегодня: Экс-главу Севастополя задержали за дебош в российском аэропорту. Замминистра промышленности и торговли России, экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников выступил с комментарием по поводу своего задержания в аэропорту Ижевска и привлечения к ответственности, передает РЕН-ТВ.
Сегодня: Глава Госкомветеринарии Крыма лишен полномочий главного ветинспектора. Председатель государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов лишился полномочий главного государственного ветеринарного инспектора республики.
Сегодня: Всех приезжающих в Севастополь посадят на карантин. Всех, кто в ближайшее время приедет в Севастополь из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, посадят на двухнедельный карантин с медицинским наблюдением.
Сегодня: Власти Крыма сняли ограничения на работу некоторых предприятий. Крымское правительство расширило перечень организаций, которые могут осуществлять деятельность в режиме обычного рабочего времени, несмотря на установленные в республике ограничения из-за распространения коронавируса. У
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