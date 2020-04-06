Путин сменил руководство УМВД по Севастополю

Владимир Путин назначил на должность начальника Управления МВД России по Севастополю полковника полиции Павла Гищенко, который ранее возглавлял УМВД России по Волгограду.

Указ об этом подписан 1 апреля.

Павлу Гищенко 43 года. Он родился в Волгоградской области, имеет три высших образования, по первому из них он преподаватель истории.

В конце 1990-х – начале 2000-х он служил в оперативных подразделениях ОВД по Быковскому району Волгоградской области, позже занимал должность начальника криминальной милиции ОВД. Неоднократно участвовал в антитеррористических операциях на Северном Кавказе.

С 2011 по 2013 возглавлял отдел МВД России по Дубовскому району Волгоградской области, а в 2013 году назначен на должность начальника Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский». В 2017 году Гищенко стал начальником УМВД России по городу Волжскому, в 2018 году – начальником УМВД России по Волгограду.

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До недавнего времени врио начальника УМВД России по Севастополю был полковник полиции Андрей Кузнецов.

Новый глава полиции уже провел рабочую встречу с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил пандемию коронавируса. «Сразу же обсудили взаимодействие по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Севастополе. От слаженных действий полиции — сейчас очень многое зависит», — отметил Развожаев.

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