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Власть -> Власть по-крымски

Путин сменил руководство УМВД по Севастополю

Понедельник
6 апреля 2020
17:48

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
6 апреля 2020


Владимир Путин назначил на должность начальника Управления МВД России по Севастополю полковника полиции Павла Гищенко, который ранее возглавлял УМВД России по Волгограду.

Указ об этом подписан 1 апреля.

Павлу Гищенко 43 года. Он родился в Волгоградской области, имеет три высших образования, по первому из них он преподаватель истории.

В конце 1990-х – начале 2000-х он служил в оперативных подразделениях ОВД по Быковскому району Волгоградской области, позже занимал должность начальника криминальной милиции ОВД. Неоднократно участвовал в антитеррористических операциях на Северном Кавказе.

С 2011 по 2013 возглавлял отдел МВД России по Дубовскому району Волгоградской области, а в 2013 году назначен на должность начальника Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский». В 2017 году Гищенко стал начальником УМВД России по городу Волжскому, в 2018 году – начальником УМВД России по Волгограду.

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До недавнего времени врио начальника УМВД России по Севастополю был полковник полиции Андрей Кузнецов.

Новый глава полиции уже провел рабочую встречу с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил пандемию коронавируса. «Сразу же обсудили взаимодействие по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Севастополе. От слаженных действий полиции — сейчас очень многое зависит», — отметил Развожаев.

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