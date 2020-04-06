Прогноз погоды в Крыму на понедельник 6 апреля

Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 6 до 12, ближайшей ночью от 3 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 37 до 68 процентов. Скорость ветра будет достигать 13 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 6 апреля.

В Симферополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 64 процентов. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 9, ближайшей ночью от 3 до 5 градусов выше нуля.

В Ялте целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 63 процентов. Ветер северо-восточный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 12, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.

В Севастополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 58 процентов. Ветер северо-восточный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 12, ближайшей ночью от 7 до 8 градусов выше нуля.

В Феодосии целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 60 процентов. Ветер северо-восточный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 8, ближайшей ночью от 6 до 7 градусов выше нуля.

В Керчи целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 61 процентов. Ветер северо-восточный до 13 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 8, ближайшей ночью от 7 до 8 градусов выше нуля.

В Евпатории целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 61 процентов. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 11, ближайшей ночью от 6 до 7 градусов выше нуля.

В Джанкое целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 65 процентов. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 10, ближайшей ночью от 5 до 6 градусов выше нуля.

В Армянске целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 63 процентов. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 10, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 9 до 10 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 9, в Керчи - 9, в Оленевке - 9, в Севастополе - 10, в Феодосии - 9, в Ялте - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 22, на Кипре - 17, в Одессе - 8, в Сочи - 12, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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Суббота, 4 апреля 2020 : Прогноз погоды в Крыму на субботу 4 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 7 до 15, ближайшей ночью от 2 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 31 до 76 процентов. Скорость ветра будет достигать 4 м/с.

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