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«Обещаний не даем»: когда власти Крыма определятся с помощью бизнесу

Понедельник
6 апреля 2020
08:56

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
6 апреля 2020


«Обещаний не даем»: когда власти Крыма определятся с помощью бизнесу

© Новости Крыма

До среды власти Крыма должны разработать и согласовать с правительством РФ план помощи предпринимателям, понесшим убытки в связи с приостановкой работы в период пандемии.

Такое поручение дал глава Крыма Сергей Аксенов на оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

«Синхронизируйте с федеральным правительством те меры, которые уже озвучены. Нам в республике точно также (необходимо определить - ред.), чем мы сможем поддержать все сферы деятельности. Обещаний сейчас никаких не даем. Нормативные акты сейчас каждый день выходят, правительство России под эти цели резервирует деньги. Думаю, до среды у нас полный план действий с федеральным правительством должен быть согласован», - заявил Аксенов.

Вице-премьер - министр финансов РК Ирина Кивико напомнила предпринимателям, что Фонд микрофинансирования может предоставить предпринимателям кредит до пяти миллионов под 3%. Это поможет тем компаниям, которые не могут выплатить сотрудникам зарплаты, сказала она.

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С начала пандемии в Крыму выявили 20 случаев инфицирования, при этом два человека уже выздоровели и выписаны медучреждений. В Севастополе находится пятеро больных.

Всего в России число зараженных превышает 5,2 тыс. человек. По последним данным Роспотребнадзора РФ, в мире зарегистрировано 1 млн 196 тыс. больных COVID-19.

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Суббота, 4 апреля 2020: Экономисты рассказали что будет после коронавируса. Если развитым странам в ближайшие две недели удастся взять ситуацию с распространением коронавирусной инфекции под контроль, то можно будет считать, что мировая экономика отделалась «легким испугом».

Пятница, 3 апреля 2020: В Севастополе снизят налоги для пострадавших от пандемии бизнесменов. В Севастополе снизят налоги для пострадавших от пандемии коронавируса предпринимателей.

Среда, 1 апреля 2020: Власти предупредили о росте цен на мясо в Крыму. В Республике Крым ожидают рост цен на мясные и колбасные изделия к Пасхе и майским праздникам.

 

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