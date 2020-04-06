Новый случай коронавируса в Крыму: подробности

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом на заседании оперативного штаба по недопущению распространения инфекции рассказала главный санитарный врач Республики Крым и Севастополя Наталья Пеньковская.
«Это (заболевший - ред.) член семьи, которая путешествовала по Мексике. Они вернулись на территорию Республики Крым 21 марта, через аэропорт Симферополь», - сообщила Наталья Пеньковская.
По ее словам, уже выявлены все лица, с которыми зараженный был в контакте.
«Установлены контакты первого и второго порядка. Ближайшие контакты госпитализированы в обсерватор. Все контакты второго порядка сейчас под наблюдением... По этому очагу мы продолжает отработку информации», - подчеркнула Наталья Пеньковская.
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Таким образом, всего в Крыму коронавирусом заразился 21 человек, из которых пятеро уже выздоровели. Еще пять зараженных зарегистрированы в Севастополе.
На территории Республики Крым до 30 апреля действует режим всеобщей самоизоляции.
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