Новый случай коронавируса в Крыму: подробности

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Ялтинец, у которого в понедельник была выявлена коронавирусная инфекция, путешествовал по Мексике и вернулся на полуостров через Москву.

Об этом на заседании оперативного штаба по недопущению распространения инфекции рассказала главный санитарный врач Республики Крым и Севастополя Наталья Пеньковская.

«Это (заболевший - ред.) член семьи, которая путешествовала по Мексике. Они вернулись на территорию Республики Крым 21 марта, через аэропорт Симферополь», - сообщила Наталья Пеньковская.

По ее словам, уже выявлены все лица, с которыми зараженный был в контакте.

«Установлены контакты первого и второго порядка. Ближайшие контакты госпитализированы в обсерватор. Все контакты второго порядка сейчас под наблюдением... По этому очагу мы продолжает отработку информации», - подчеркнула Наталья Пеньковская.

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Таким образом, всего в Крыму коронавирусом заразился 21 человек, из которых пятеро уже выздоровели. Еще пять зараженных зарегистрированы в Севастополе.

На территории Республики Крым до 30 апреля действует режим всеобщей самоизоляции.

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