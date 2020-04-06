Новый случай коронавируса в Крыму: его завезли из Мексики

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За последние сутки в Крыму зафиксировали еще один случай заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

На этот раз заразу в родной дом принес житель Ялты, побывавший в Мексике.

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Всего в Республике Крым по состоянию на 6 апреля 21 официально подтвержденный случай коронавируса и 5 — в Севастополе.

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