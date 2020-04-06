Новый случай коронавируса в Крыму: его завезли из Мексики

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Ялте выписаны из больницы трое ранее зараженных коронавирусной инфекцией Новый случай коронавируса в Крыму: подробности Заготовка дров вышла в топ занятий симферопольцев на карантине В Крыму могут сократить период всеобщей самоизоляции Коронавирус в Севастополе: оперативные данные
Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Апрель 2020
6 апреля 2020
Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
На этот раз заразу в родной дом принес житель Ялты, побывавший в Мексике.
Читайте: В Минздраве Крыма сообщили о выписке двух выздоровевших от COVID-19
Всего в Республике Крым по состоянию на 6 апреля 21 официально подтвержденный случай коронавируса и 5 — в Севастополе.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Ялте выписаны из больницы трое ранее зараженных коронавирусной инфекцией. Мать и двое сыновей выписались сегодня из Ялтинской инфекционной больницы, где находились с диагнозом коронавирусная инфекция.
Сегодня: Новый случай коронавируса в Крыму: подробности. Ялтинец, у которого в понедельник была выявлена коронавирусная инфекция, путешествовал по Мексике и вернулся на полуостров через Москву.
Сегодня: Коронавирус в Севастополе: оперативные данные. За минувшие сутки в Севастополе не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
Сегодня: Куда отправят рожениц с коронавирусом из Севастополя. Севастопольских рожениц, в случае обнаружения у них новой коронавирусной инфекции, будут доставлять в Симферопольский родильный дом №2. В этот же роддом будут направлены и крымские роженицы, заболевшие новой болезнью.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/6/novyi-sluchai-koronavirusa-v-krymu-ego-zavezli-iz-meksiki-129936/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Новый случай коронавируса в Крыму: подробности
12:13 В Ялте выписаны из больницы трое ранее зараженных коронавирусной инфекцией
12:11 Государственный совет Крыма впервые проведет заседание в закрытом режиме
12:07 Новый случай коронавируса в Крыму: подробности
11:28 Заготовка дров вышла в топ занятий симферопольцев на карантине
11:02 В Крыму могут сократить период всеобщей самоизоляции
10:48 В Крыму произошел сбой в школьной системе «Электронный журнал»
10:17 Коронавирус в Севастополе: оперативные данные
10:09 Куда отправят рожениц с коронавирусом из Севастополя