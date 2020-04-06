Несамоизолировавшиеся ялтинцы цитируют полицейским Конституцию

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Административные протоколы за сутки выписаны в отношении 37 ялтинцев за нарушение режима самоизоляции.

Об этом сегодня в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению коронавируса в муниципальном образовании сообщил начальник Управления МВД России по г. Ялте Виктор Шварц.

«По новой статье административного кодекса 20.6.1 за вчерашний день составлено 37 протоколов», – пояснил он.

Начальник УМВД уточнил, что оштрафованные граждане гуляли далеко от места проживания, справок от работодателей при себе не имели.

«Некоторые при остановке сотрудниками полиции еще и пытались доказывать свою правоту, снимали видео, пытались цитировать Конституцию, но это не поможет. Есть указ главы Республики, и его нужно исполнять», – заверил Шварц.

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Он также добавил, что по статье 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, может быть привлечено руководство гостиницы, не остановившей бронирование номеров.

В целом крымские полицейские за прошедшие сутки привлекли к административной ответственности за нарушение карантина 87 человек.

Ранее стало известно еще о двух случаях заражения коронавирусом в Крыму. Общее количество инфицированных возросло до 20, два человека уже выписаны из больниц.

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