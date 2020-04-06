Несамоизолировавшиеся ялтинцы цитируют полицейским Конституцию

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
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6 апреля 2020
Об этом сегодня в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению коронавируса в муниципальном образовании сообщил начальник Управления МВД России по г. Ялте Виктор Шварц.
«По новой статье административного кодекса 20.6.1 за вчерашний день составлено 37 протоколов», – пояснил он.
Начальник УМВД уточнил, что оштрафованные граждане гуляли далеко от места проживания, справок от работодателей при себе не имели.
«Некоторые при остановке сотрудниками полиции еще и пытались доказывать свою правоту, снимали видео, пытались цитировать Конституцию, но это не поможет. Есть указ главы Республики, и его нужно исполнять», – заверил Шварц.
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Он также добавил, что по статье 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, может быть привлечено руководство гостиницы, не остановившей бронирование номеров.
В целом крымские полицейские за прошедшие сутки привлекли к административной ответственности за нарушение карантина 87 человек.
Ранее стало известно еще о двух случаях заражения коронавирусом в Крыму. Общее количество инфицированных возросло до 20, два человека уже выписаны из больниц.
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Вчера: Узники севастопольского «Аквамарина» собираются обращаться в Следком и суд. Постояльцам отеля «Аквамарин» в Севастополе, превратившегося в потенциальный очаг заражения из-за визита гостьи из Великобритании, отключили отопление в номерах и требуют оплатить пребывание на карантине в столь шикарном месте.
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