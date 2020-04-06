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На этой неделе крымским школьникам начнут выдавать сухпайки

Понедельник
6 апреля 2020
18:16

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
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Апрель 2020
6 апреля 2020


Детям из льготных категорий и ученикам 1-4 классов сухие пайки или их финансовый эквивалент будут выдаваться до завершения дистанционного обучения.

Об этом заявила вице-премьер Крыма Елена Романовская во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Муниципалитет принимает самостоятельное решение: либо сухим пайком, либо финансовыми средствами на счета родителей. Сухие пайки будут выдаваться один раз в десять дней. Прошлую неделю отрабатывали сам порядок, как кому было проще, есть разные договорные обязательства с поставщиками продукции, должен был быть согласован четкий перечень продуктов, которые могут войти в сухой паек. На этой неделе начнется выдача сухих пайков. Минобразования, муниципалитеты разместят все порядки и доведут информацию до родителей. Норма прописана в Указе, до тех пор, пока дети будут находиться на дистанционном обучении, они будут обеспечены сухим пайком либо финансовой компенсацией, — сообщила Романовская

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