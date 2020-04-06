МЧС предупреждает: на Крым надвигается ураганный ветер

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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«До конца суток 6 апреля, в течение суток 7 апреля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с», – говорится в сообщении.
В данных условиях высока вероятность возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, возможны происшествия в акватории Черного и Азовского морей.
В этой связи спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности: судоводителям и любителям рыбной ловли воздержатся от выхода в море и внутренние водоемы, ограничить выход в горнолесную местность и не находиться вблизи береговой линии моря во время шторма.
Читайте: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 6 апреля
Также на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Кроме того, опасно находиться вблизи крупных ветхих деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Штормовой ветер сохранится в Крыму еще в течение суток. Штормовой северо-восточный ветер, наблюдаемый сегодня в Крыму, ожидается на полуострове и 7 апреля.
Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 6 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 6 до 12, ближайшей ночью от 3 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 37 до 68 процентов. Скорость ветра будет достигать 13 м/с.
Вчера: На Крым надвигается шторм. Во второй половине дня пятого апреля и в течение следующего дня в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра, который может привести к происшествиям на море и чрезвычайным ситуациям.
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 5 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 9 до 14, ближайшей ночью от 5 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 35 до 76 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.
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