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Общество -> Погода в Крыму

МЧС предупреждает: на Крым надвигается ураганный ветер

Понедельник
6 апреля 2020
20:16

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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Апрель 2020
6 апреля 2020


До конца суток 6 апреля и в течение дня 7 апреля в Крыму ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Крым со ссылкой на региональный гидрометцентр.

«До конца суток 6 апреля, в течение суток 7 апреля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с», – говорится в сообщении.

В данных условиях высока вероятность возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, возможны происшествия в акватории Черного и Азовского морей.

В этой связи спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности: судоводителям и любителям рыбной ловли воздержатся от выхода в море и внутренние водоемы, ограничить выход в горнолесную местность и не находиться вблизи береговой линии моря во время шторма.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 6 апреля

Также на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Кроме того, опасно находиться вблизи крупных ветхих деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Штормовой ветер сохранится в Крыму еще в течение суток. Штормовой северо-восточный ветер, наблюдаемый сегодня в Крыму, ожидается на полуострове и 7 апреля.

Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 6 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 6 до 12, ближайшей ночью от 3 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 37 до 68 процентов. Скорость ветра будет достигать 13 м/с.

Вчера: На Крым надвигается шторм. Во второй половине дня пятого апреля и в течение следующего дня в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра, который может привести к происшествиям на море и чрезвычайным ситуациям.

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 5 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 9 до 14, ближайшей ночью от 5 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 35 до 76 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

 

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