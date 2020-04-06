МЧС предупреждает: на Крым надвигается ураганный ветер

До конца суток 6 апреля и в течение дня 7 апреля в Крыму ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Крым со ссылкой на региональный гидрометцентр.

«До конца суток 6 апреля, в течение суток 7 апреля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с», – говорится в сообщении.

В данных условиях высока вероятность возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, возможны происшествия в акватории Черного и Азовского морей.

В этой связи спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности: судоводителям и любителям рыбной ловли воздержатся от выхода в море и внутренние водоемы, ограничить выход в горнолесную местность и не находиться вблизи береговой линии моря во время шторма.

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Также на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Кроме того, опасно находиться вблизи крупных ветхих деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.

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