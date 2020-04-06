Маски и перчатки в России будут продавать по новым правилам

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Правительство РФ вводит ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медицинскими изделиями, в том числе масками.

Соответствующее постановление опубликовано на портале Правительства РФ.

Также в перечень вошли фильтрующие респираторы, медицинские маски, медицинские перчатки и комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов.

Кроме того, власти установили предельный размер наценки на эти изделия.

«Установить, что для организаций розничной торговли, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения и (или) отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, предельный размер розничной надбавки к фактическим отпускным ценам на товары не должен превышать 10 копеек за единицу товара», — говорится в документе.

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Обеспечивать регионы медицинскими изделиями будет ОАО «Корпорация «Росхимзащита».

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