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Власть -> Власть по-крымски

Маски и перчатки в России будут продавать по новым правилам

Понедельник
6 апреля 2020
22:48

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
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6 апреля 2020


Маски и перчатки в России будут продавать по новым правилам

© Новости Крыма

Правительство РФ вводит ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медицинскими изделиями, в том числе масками.

Соответствующее постановление опубликовано на портале Правительства РФ.

Также в перечень вошли фильтрующие респираторы, медицинские маски, медицинские перчатки и комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов.

Кроме того, власти установили предельный размер наценки на эти изделия.

«Установить, что для организаций розничной торговли, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения и (или) отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, предельный размер розничной надбавки к фактическим отпускным ценам на товары не должен превышать 10 копеек за единицу товара», — говорится в документе.

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Обеспечивать регионы медицинскими изделиями будет ОАО «Корпорация «Росхимзащита».

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/6/maski-i-perchatki-v-rossii-budut-prodavat-po-novym-pravilam-129957/

 
 

Власть по-крымски

Маски и перчатки в России будут продавать по новым правилам

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