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Коронавирус в Крыму

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Куда отправят рожениц с коронавирусом из Севастополя

Понедельник
6 апреля 2020
10:09

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
6 апреля 2020


Севастопольских рожениц, в случае обнаружения у них новой коронавирусной инфекции, будут доставлять в Симферопольский родильный дом №2. В этот же роддом будут направлены и крымские роженицы, заболевшие новой болезнью.

Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Игоря Чемоданова сообщает телеканал «НТС».

Глава Минздрава Крыма добавил, что в случае массового заражения населения коронавирусом в Республике будут развернуты 950 коек, в том числе к приему инфицированных уже готова 7-я городская больница крымской столицы.

«Она стоит на сегодняшний день абсолютно подготовленная. Больных нет. Дежурный персонал пока находится там. Основной персонал, который будет задействован, находится сегодня дома. Графики работы составлены», – заявил Чемоданов.

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Чиновник уточнил, что при единичных случаях заражения, больных будут распределять по мельцеровским боксам в инфекционных отделениях. По его данным, за последние сутки под наблюдение в Республике взяли 82 человека. Всего крымские врачи следят за состоянием трех тысяч местных жителей.

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