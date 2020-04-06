Куда отправят рожениц с коронавирусом из Севастополя

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Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
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Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Игоря Чемоданова сообщает телеканал «НТС».
Глава Минздрава Крыма добавил, что в случае массового заражения населения коронавирусом в Республике будут развернуты 950 коек, в том числе к приему инфицированных уже готова 7-я городская больница крымской столицы.
«Она стоит на сегодняшний день абсолютно подготовленная. Больных нет. Дежурный персонал пока находится там. Основной персонал, который будет задействован, находится сегодня дома. Графики работы составлены», – заявил Чемоданов.
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Чиновник уточнил, что при единичных случаях заражения, больных будут распределять по мельцеровским боксам в инфекционных отделениях. По его данным, за последние сутки под наблюдение в Республике взяли 82 человека. Всего крымские врачи следят за состоянием трех тысяч местных жителей.
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