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Крымчан продолжают массово штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Понедельник
6 апреля 2020
16:47

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
6 апреля 2020


Крымчан продолжают массово штрафовать за нарушение режима самоизоляции

© Новости Крыма

За мигнувшие сутки правоохранители в Крыму привлекли к административной ответственности 73 граждан за нарушение режима самоизоляции без уважительных причин.

Об этом сообщил заместитель начальника полиции крымского МВД Александр Смаглин на заседании оперативного штаба по недопущению распространения инфекции.

«За сутки выявили 73 граждан, которые без причины не соблюдали режим самоизоляции и находились на улицах. В отношении них составлены административные протоколы», – сказал он.

Читайте: За соблюдением режима самоизоляции в Крыму следит тысяча полицейских

По словам Смаглина, выявлено девять объектов, которые работали в нарушение указа главы республики.

Также привлечены к ответственности родители двоих подростков, которые находились в общественных местах без сопровождения взрослых.

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Сегодня: Несамоизолировавшиеся ялтинцы цитируют полицейским Конституцию. Административные протоколы за сутки выписаны в отношении 37 ялтинцев за нарушение режима самоизоляции.

Вчера: Крымчан массово привлекают к ответственности за нарушения карантина. Крымские полицейские за прошедшие сутки привлекли к административной ответственности за нарушение карантина почти 90 человек.

Вчера: Гости севастопольского «Аквамарина» собираются обращаться в Следком и суд. Постояльцам отеля «Аквамарин» в Севастополе, превратившегося в потенциальный очаг заражения из-за визита гостьи из Великобритании, отключили отопление в номерах и требуют оплатить пребывание на карантине в столь шикарном месте.

Суббота, 4 апреля 2020: Полиция Крыма отправила по домам 427 пенсионеров. Больше четырех сотен крымчан из категории «65+» находились на улице вопреки Указу главы Республики Крым.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/6/krymchan-prodolzhajut-massovo-shtrafovat-za-narushenie-rezhima-samoizolyatsii-129944/

 
 

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