Крымчан продолжают массово штрафовать за нарушение режима самоизоляции

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За мигнувшие сутки правоохранители в Крыму привлекли к административной ответственности 73 граждан за нарушение режима самоизоляции без уважительных причин.

Об этом сообщил заместитель начальника полиции крымского МВД Александр Смаглин на заседании оперативного штаба по недопущению распространения инфекции.

«За сутки выявили 73 граждан, которые без причины не соблюдали режим самоизоляции и находились на улицах. В отношении них составлены административные протоколы», – сказал он.

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По словам Смаглина, выявлено девять объектов, которые работали в нарушение указа главы республики.

Также привлечены к ответственности родители двоих подростков, которые находились в общественных местах без сопровождения взрослых.

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