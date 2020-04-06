Коронавирус в Севастополе: оперативные данные

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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6 апреля 2020
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«В инфекционной больнице находится 22 пациента», - рассказали в правительстве Севастополя.
На домашнем карантине остаются 1781 человек. Всего с начала года под наблюдением находилось 4946 человек, с 3165 человек карантин был снят.
27 марта в Севастополе было подтверждены пять случаев заражения коронавирусной инфекцией.
С 1 апреля в Севастополе действует режим всеобщей самоизоляции, который будет действовать до 13 апреля. Режим обязательной самоизоляции обозначает запрет передвигаться пешком по городу тем людям, кто не работает в сфере жизнеобеспечения.
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Разрешено выходить в магазин, аптеку, выбрасывать мусор и выгуливать домашних животных. Кроме того, на въезде в Севастополе установлены блокпосты, где измеряют температуру всем водителям и пассажирам. Туристов разворачивают обратно.
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Сегодня: В Ялте выписаны из больницы трое ранее зараженных коронавирусной инфекцией. Мать и двое сыновей выписались сегодня из Ялтинской инфекционной больницы, где находились с диагнозом коронавирусная инфекция.
Сегодня: Новый случай коронавируса в Крыму: подробности. Ялтинец, у которого в понедельник была выявлена коронавирусная инфекция, путешествовал по Мексике и вернулся на полуостров через Москву.
Сегодня: Куда отправят рожениц с коронавирусом из Севастополя. Севастопольских рожениц, в случае обнаружения у них новой коронавирусной инфекции, будут доставлять в Симферопольский родильный дом №2. В этот же роддом будут направлены и крымские роженицы, заболевшие новой болезнью.
Сегодня: Новый случай коронавируса в Крыму: его завезли из Мексики. За последние сутки в Крыму зафиксировали еще один случай заражения коронавирусной инфекцией.
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