Коронавирус в Севастополе: оперативные данные

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Ялте выписаны из больницы трое ранее зараженных коронавирусной инфекцией Новый случай коронавируса в Крыму: подробности Заготовка дров вышла в топ занятий симферопольцев на карантине В Крыму могут сократить период всеобщей самоизоляции Куда отправят рожениц с коронавирусом из Севастополя

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За минувшие сутки в Севастополе не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

«В инфекционной больнице находится 22 пациента», - рассказали в правительстве Севастополя.

На домашнем карантине остаются 1781 человек. Всего с начала года под наблюдением находилось 4946 человек, с 3165 человек карантин был снят.

27 марта в Севастополе было подтверждены пять случаев заражения коронавирусной инфекцией.

С 1 апреля в Севастополе действует режим всеобщей самоизоляции, который будет действовать до 13 апреля. Режим обязательной самоизоляции обозначает запрет передвигаться пешком по городу тем людям, кто не работает в сфере жизнеобеспечения.

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Разрешено выходить в магазин, аптеку, выбрасывать мусор и выгуливать домашних животных. Кроме того, на въезде в Севастополе установлены блокпосты, где измеряют температуру всем водителям и пассажирам. Туристов разворачивают обратно.

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