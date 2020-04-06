Какой сегодня праздник 6 апреля

Использованы материалы: Новости Крыма
Новости за:
2020
Апрель 2020
6 апреля 2020
© pixabay.com
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День работника следственных органов МВД России
Ежегодно 6 апреля отмечается профессиональный праздник работников следственного аппарата в органах внутренних дел Российской Федерации.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года право производства предварительного следствия было передано Министерству охраны общественного порядка, позднее переименованному в МВД СССР. Введение Указа в действие и положило начало официальной деятельности следственного аппарата органов внутренних дел.
В свой профессиональный праздник сотрудники следственных органов получают поздравления от руководства и коллег, а также есть в ГУВД традиция награждать и премировать в этот день наиболее отличившихся следователей.
Международный день спорта на благо развития и мира
Фото pixabay.com
23 августа 2013 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла решение отмечать 6 апреля как Международный день спорта. Официальное название Дня — Международный день спорта на благо развития и мира (International Day of Sport for Development and Peace).
В число спонсоров проекта резолюции (№ A/RES/67/296) вошли Беларусь, Грузия, Казахстан, Румыния, Россия, Сербия и Македония. В резолюции подчеркивается, что все расходы, связанные с ее осуществлением в рамках системы ООН, будут покрываться за счет добровольных взносов членов мирового сообщества.
Артемон - дери полоз
Народный праздник «Артемон - дери полоз» отмечается 6 апреля (по старому стилю - 24 марта). Православной церковью в этот день чтится память святого Артемона (Артемия) Солунского (Селевкийского), епископа. Другие названия праздника: «Артемон», «Артемий», «Канун Благовещения», «Похвала». Название дня «дери полоз» пошло с тех времен, когда машин еще не было, а люди ездили на санях и телегах. Тот, кто не удосужился подготовить к этому дню телегу и все еще ездил на санях, рисковал ободрать полозья на подтаявшем снегу.
Также сегодня, 6 апреля, отмечают такие праздники:
- Всемирный день настольного тенниса (Word Table Tennis Day)
- День рождения московского трамвая
Читайте: Не той жирности: в Севастополе пенсионерка запустила в волонтера бутылкой кефира
- День памяти преподобного Захария, постника Печерского
- День безопасного движения в Литве
- Международный день битвы подушками (Pillow Fight Day)
- День разноцветных ленточек
- Канун нового пива (New Beer's Eve) в США
- День сиамских кошек (National Siamese Cat Day) в США
- День попкорна с карамелью (National Caramel Popcorn Day) в США
- День работников физической культуры и спорта Кыргызстана
- День тартана в Шотландии
- День рыбака в Индонезии
- День осведомленности о сонных водителях (Drowsy Driver Awareness Day) в США
- День акта о самоопределении (Act of Self Determination Day) на Кокосовых островах
- День студентов спортсменов (National Student Athlete Day) - США
Сегодня именины празднуют: Петр, Степан, Яков, Захар, Парфен, Артемий, Мартин, Артамон, Север.
Что происходило 6 апреля в прошлые годы
610 - согласно мусульманского учения, Коран был послан на Землю.
1327 - итальянский поэт Франческо Петрарка впервые встретил свою возлюбленную Лауру. Ей поэт посвятил свои сонеты.
1722 - Петр I ввел налог на бороды в размере 50 рублей в год.
1748 - в Италии обнаружены руины Помпеи.
1909 - американский офицер Роберт Пири первым достиг Северного полюса.
1917 - после семи лет тюрьмы в Гуляйполе возвратился Нестор Махно.
1919 - в Киеве прошел «День пролетарской культуры», первый массовый советский праздник.
1919 - Советские войска отвоевали Одессу у войск Антанты.
1941 - Немецко-итальянские войска напали на Югославию.
1950 - Секретным постановлением Совета Министров СССР спецпоселенцы стали считаться сосланными навечно.
1968 - группу Pink Floyd покинул основатель и идейный вдохновитель Сид Барретт.
1970 - во время пятого турне по США музыканты Led Zeppelin стали почетными гражданами города Мемфис.
1992 - Министры иностранных дел России, Украины, Румынии, Молдавии приняли совместную декларацию о прекращении огня в Приднестровье.
2009 - в 03:32 в Италии (провинция Абруццо) произошло землетрясение магнитудой от 5,8 до 6,3 с жертвами и разрушениями
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 6 апреля. Какие праздники будут завтра?
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В Крыму после того как скупили весь имбирь переключились на мед. На рынках Севастополя повысился спрос на мед. Местные жители стали активнее интересоваться им после того, как в городе резко подорожали лимоны и имбирь.
Вчера: Еще один крымчанин пытался сбежать в Украину, но попал в обсерватор. Еще одна гражданка пыталась выехать через границу, нарушив режим самоизоляции.
Вчера: Какой сегодня праздник 5 апреля. Сегодня, 5 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Суббота, 4 апреля 2020: Крымчане раскупают противочумные костюмы. Из-за коронавируса в Крыму увеличился спрос на противочумные костюмы (комплект одежды для защиты медиков от опасных инфекций), сказали в фирме «РРК-Крым», которая предоставляет средства защиты и профтехнику.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/6/kakoi-segodnya-prazdnik-6-aprelya-129901/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля
5 апреля Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля
5 апреля Шесть отелей Крыма подтверждали онлайн-бронирование в обход запрета
5 апреля Под Ялтой горит два гектара леса
5 апреля Крымчан массово привлекают к ответственности за нарушения карантина
5 апреля Блок-пост на мосту: за сутки в Крым не пропустили семь автомобилей
5 апреля Медики хотят отправить в обсерватор экипаж яхты, прибывшей из Греции в Крым
5 апреля На Крым надвигается шторм
5 апреля В Крыму отправили в отпуск более двух тысяч железнодорожников