Какой сегодня праздник 6 апреля

© pixabay.com

Сегодня, 6 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День работника следственных органов МВД России

Ежегодно 6 апреля отмечается профессиональный праздник работников следственного аппарата в органах внутренних дел Российской Федерации.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года право производства предварительного следствия было передано Министерству охраны общественного порядка, позднее переименованному в МВД СССР. Введение Указа в действие и положило начало официальной деятельности следственного аппарата органов внутренних дел.

В свой профессиональный праздник сотрудники следственных органов получают поздравления от руководства и коллег, а также есть в ГУВД традиция награждать и премировать в этот день наиболее отличившихся следователей.

Международный день спорта на благо развития и мира

Фото pixabay.com

23 августа 2013 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла решение отмечать 6 апреля как Международный день спорта. Официальное название Дня — Международный день спорта на благо развития и мира (International Day of Sport for Development and Peace).

В число спонсоров проекта резолюции (№ A/RES/67/296) вошли Беларусь, Грузия, Казахстан, Румыния, Россия, Сербия и Македония. В резолюции подчеркивается, что все расходы, связанные с ее осуществлением в рамках системы ООН, будут покрываться за счет добровольных взносов членов мирового сообщества.

Артемон - дери полоз

Народный праздник «Артемон - дери полоз» отмечается 6 апреля (по старому стилю - 24 марта). Православной церковью в этот день чтится память святого Артемона (Артемия) Солунского (Селевкийского), епископа. Другие названия праздника: «Артемон», «Артемий», «Канун Благовещения», «Похвала». Название дня «дери полоз» пошло с тех времен, когда машин еще не было, а люди ездили на санях и телегах. Тот, кто не удосужился подготовить к этому дню телегу и все еще ездил на санях, рисковал ободрать полозья на подтаявшем снегу.

Также сегодня, 6 апреля, отмечают такие праздники:

- Всемирный день настольного тенниса (Word Table Tennis Day)

- День рождения московского трамвая

Читайте: Не той жирности: в Севастополе пенсионерка запустила в волонтера бутылкой кефира

- День памяти преподобного Захария, постника Печерского

- День безопасного движения в Литве

- Международный день битвы подушками (Pillow Fight Day)

- День разноцветных ленточек

- Канун нового пива (New Beer's Eve) в США

- День сиамских кошек (National Siamese Cat Day) в США

- День попкорна с карамелью (National Caramel Popcorn Day) в США

- День работников физической культуры и спорта Кыргызстана

- День тартана в Шотландии

- День рыбака в Индонезии

- День осведомленности о сонных водителях (Drowsy Driver Awareness Day) в США

- День акта о самоопределении (Act of Self Determination Day) на Кокосовых островах

- День студентов спортсменов (National Student Athlete Day) - США

Сегодня именины празднуют: Петр, Степан, Яков, Захар, Парфен, Артемий, Мартин, Артамон, Север.

Что происходило 6 апреля в прошлые годы

610 - согласно мусульманского учения, Коран был послан на Землю.

1327 - итальянский поэт Франческо Петрарка впервые встретил свою возлюбленную Лауру. Ей поэт посвятил свои сонеты.

1722 - Петр I ввел налог на бороды в размере 50 рублей в год.

1748 - в Италии обнаружены руины Помпеи.

1909 - американский офицер Роберт Пири первым достиг Северного полюса.

1917 - после семи лет тюрьмы в Гуляйполе возвратился Нестор Махно.

1919 - в Киеве прошел «День пролетарской культуры», первый массовый советский праздник.

1919 - Советские войска отвоевали Одессу у войск Антанты.

1941 - Немецко-итальянские войска напали на Югославию.

1950 - Секретным постановлением Совета Министров СССР спецпоселенцы стали считаться сосланными навечно.

1968 - группу Pink Floyd покинул основатель и идейный вдохновитель Сид Барретт.

1970 - во время пятого турне по США музыканты Led Zeppelin стали почетными гражданами города Мемфис.

1992 - Министры иностранных дел России, Украины, Румынии, Молдавии приняли совместную декларацию о прекращении огня в Приднестровье.

2009 - в 03:32 в Италии (провинция Абруццо) произошло землетрясение магнитудой от 5,8 до 6,3 с жертвами и разрушениями

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 6 апреля. Какие праздники будут завтра?

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : В Крыму после того как скупили весь имбирь переключились на мед. На рынках Севастополя повысился спрос на мед. Местные жители стали активнее интересоваться им после того, как в городе резко подорожали лимоны и имбирь.

Вчера : Еще один крымчанин пытался сбежать в Украину, но попал в обсерватор. Еще одна гражданка пыталась выехать через границу, нарушив режим самоизоляции.

Вчера : Какой сегодня праздник 5 апреля. Сегодня, 5 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Суббота, 4 апреля 2020 : Крымчане раскупают противочумные костюмы. Из-за коронавируса в Крыму увеличился спрос на противочумные костюмы (комплект одежды для защиты медиков от опасных инфекций), сказали в фирме «РРК-Крым», которая предоставляет средства защиты и профтехнику.