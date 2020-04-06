Как не заразиться COVID-19 в супермаркете

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Врач и телеведущая Елена Малышева на личном примере показала россиянам, какие меры необходимо предпринять, чтобы не заразиться коронавирусом в супермаркете.

Тематический видеоролик она разместила в Instagram.

Известная телеведущая порекомендовала перед выходом в магазин надеть перчатки и медицинскую маску или респиратор. В магазине необходимо протереть ручки тележки влажными салфетками и сохранять дистанцию с другими покупателями. Эксперт также советует не расплачиваться наличными.

По мнению Малышевой, всю купленную продукцию необходимо обработать дезинфицирующими салфетками, а пакет, принесенный из магазина, лучше сразу утилизировать. Купленные овощи и фрукты стоит обработать горячей водой.

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Ранее в ВОЗ напомнили, что медицинские маски нужно носить только больным людям и тем, кто ухаживает за зараженными, поэтому необходимости в их массовом распространении нет. В организации напомнили, что маски не гарантируют защиту от коронавируса.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в 14 регионах страны зафиксировали 658 новых зараженных.

Новости Крыма сообщали ранее:

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Вчера : В Ялте выписаны из больницы трое ранее зараженных коронавирусной инфекцией. Мать и двое сыновей выписались сегодня из Ялтинской инфекционной больницы, где находились с диагнозом коронавирусная инфекция.

Вчера : Новый случай коронавируса в Крыму: подробности. Ялтинец, у которого в понедельник была выявлена коронавирусная инфекция, путешествовал по Мексике и вернулся на полуостров через Москву.