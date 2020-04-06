Государственный совет Крыма впервые проведет заседание в закрытом режиме

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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На заседании сегодня будут рассмотрены вопросы социальной поддержки граждан, в том числе в период распространения коронавируса. В частности, депутаты примут решение по законопроекту о ежемесячных выплатах детям от трех до семи лет из малообеспеченных семей, о поддержке врачей, об автоматическом продлении мер соцподдержки гражданам до осени.
Накануне спикер парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что сегодняшнее заседание пройдет в максимально ограниченном режиме. Глава Крыма Сергей Аксенов сказал членам правительства его не посещать. «Мы не приглашаем никого специально», – заявил Констатинов.
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Как сообщил сегодня Константинов на заседании оперативного штаба по коронавирусу, в дальнейшем решения депутаты вообще будут принимать на дому. «Сегодня проводим заседание Государственного совета, у нас 28 вопросов. Хочу обратить внимание на одну важную вещь: мы вносим изменения в регламент и будем впервые в истории крымского парламентаризма работать на удаленном расстоянии, принимать решения методом сбора подписей», – заявил Константинов.
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Сегодня: В Крыму могут сократить период всеобщей самоизоляции. Власти Крыма могут сократить период режима всеобщей самоизоляции, если эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в регионе на текущей неделе будет благоприятной.
Сегодня: Аксенов внес сигареты в перечень товаров первой необходимости. Глава Республики Крым Сергей Аксенов своим указом расширил список товаров первой необходимости, которыми можно торговать во время карантина.
Вчера: Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля. Режим самоизоляции граждан в Крыму продлили до 30 апреля.
Вчера: До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю. Соответствующий Указ до конца дня будет опубликован на портале правительства РК.
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