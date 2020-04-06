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Власть -> Власть по-крымски

Глава Госкомветеринарии Крыма лишен полномочий главного ветинспектора

Понедельник
6 апреля 2020
15:27

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
6 апреля 2020


Председатель государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов лишился полномочий главного государственного ветеринарного инспектора республики.

Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

«Назначить Иванова Валерия Валерьевича на должность председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Крым, освободив от должности председателя государственного комитета ветеринарии Республики Крым, главного государственного ветеринарного инспектора Республики Крым», – сказано в документе.

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Валерий Иванов занимал должность председателя Госкомветеринарии Крыма, главного государственного ветеринарного инспектора республики с апреля 2015 года.

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