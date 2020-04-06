Глава Госкомветеринарии Крыма лишен полномочий главного ветинспектора

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Апрель 2020
6 апреля 2020
Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.
«Назначить Иванова Валерия Валерьевича на должность председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Крым, освободив от должности председателя государственного комитета ветеринарии Республики Крым, главного государственного ветеринарного инспектора Республики Крым», – сказано в документе.
Читайте: До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю
Валерий Иванов занимал должность председателя Госкомветеринарии Крыма, главного государственного ветеринарного инспектора республики с апреля 2015 года.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Экс-главу Севастополя задержали за дебош в российском аэропорту. Замминистра промышленности и торговли России, экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников выступил с комментарием по поводу своего задержания в аэропорту Ижевска и привлечения к ответственности, передает РЕН-ТВ.
Сегодня: Всех приезжающих в Севастополь посадят на карантин. Всех, кто в ближайшее время приедет в Севастополь из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, посадят на двухнедельный карантин с медицинским наблюдением.
Сегодня: Власти Крыма сняли ограничения на работу некоторых предприятий. Крымское правительство расширило перечень организаций, которые могут осуществлять деятельность в режиме обычного рабочего времени, несмотря на установленные в республике ограничения из-за распространения коронавируса. У
Сегодня: Государственный совет Крыма впервые проведет заседание в закрытом режиме. Государственный совет Крыма впервые проведет свое заседание в закрытом режиме – без журналистов и телетрансляции.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/6/glava-goskomveterinarii-kryma-lishen-polnomochii-glavnogo-vetinspektora-129937/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
16:47 Крымчан продолжают массово штрафовать за нарушение режима самоизоляции
16:08 Врачи узнали, сколько людей может заразить один пациент с COVID-19
15:51 В Ялте сгорел грузовик с молочной продукцией
15:32 Экс-главу Севастополя задержали за дебош в российском аэропорту
15:27 Глава Госкомветеринарии Крыма лишен полномочий главного ветинспектора
14:52 Всех приезжающих в Севастополь посадят на карантин
14:33 Власти Крыма сняли ограничения на работу некоторых предприятий
14:24 Экипаж десантного корабля ЧФ спас рыбака в Севастопольской бухте