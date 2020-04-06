Глава Госкомветеринарии Крыма лишен полномочий главного ветинспектора

Председатель государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов лишился полномочий главного государственного ветеринарного инспектора республики.

Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

«Назначить Иванова Валерия Валерьевича на должность председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Крым, освободив от должности председателя государственного комитета ветеринарии Республики Крым, главного государственного ветеринарного инспектора Республики Крым», – сказано в документе.

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Валерий Иванов занимал должность председателя Госкомветеринарии Крыма, главного государственного ветеринарного инспектора республики с апреля 2015 года.

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