Экс-главу Севастополя задержали за дебош в российском аэропорту

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Замминистра промышленности и торговли России, экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников выступил с комментарием по поводу своего задержания в аэропорту Ижевска и привлечения к ответственности, передает РЕН-ТВ.

Человек с удостоверением замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова, ранее - губернатора Севастополя, пытался, не предъявив билета, прорваться через металлоискатель в аэропорту Ижевска, обругал сотрудников аэропорта и на него был составлен протокол о привлечении к административной ответственности, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 5 апреля. Мужчина пытался пройти через рамки металлоискателя, чтобы вылететь в Москву. Эту процедуру ему пришлось проходить несколько раз, поскольку детектор постоянно срабатывал на металлические предметы.

В качестве удостоверяющего личность документа он предъявил служебное удостоверение, выданное на имя замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. После этого сотрудники службы безопасности разъяснили экс-губернатору Севастополя, что в период до 12 апреля войти в аэровокзал можно только при наличии проездных документов: бумажного билета в самолет или электронного билета.

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Тогда мужчина начал нецензурно выражаться. Против него составили протокол о привлечении к административной ответственности.

Правоохранительные органы располагают записями с камер видеонаблюдения, которые запечатлели нарушение, подчеркивает РЕН ТВ. Дебошир отпущен, рассмотрение протокола назначено на 10 апреля.

«Все помогают родителям и родным, даже если они далеко. Поэтому я стараюсь при возможности навестить отца. Впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт Ижевска — это, что называется, перегнуть палку. Но все требования сотрудников авиационной безопасности мною были выполнены. А спорить с желанием оштрафовать бессмысленно», – прокомментировал ситуацию Овсянников.

Он добавил, что долетел до Москвы нормально и сейчас находится на рабочем месте.

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