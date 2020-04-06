Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Пятеро крымчан излечились от COVID-19 В Крыму возобновилось троллейбусное сообщение Симферополь - Ялта На этой неделе крымским школьникам начнут выдавать сухпайки Крымчан продолжают массово штрафовать за нарушение режима самоизоляции Врачи узнали, сколько людей может заразить один пациент с COVID-19

Экипаж яхты из Греции оставили на карантин в порту Крыма

Понедельник
6 апреля 2020
17:28

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
6 апреля 2020


Члены экипажа яхты «Варвара», которая накануне прибыла в Крым из Греции, пока не смогут сойти на берег.

Об этом на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции рассказала главный санитарный врач Республики Крым и Севастополя Наталья Пеньковская.

«В социальных сетях есть обращение капитана яхты «Варвара». Хочу подчеркнуть, что граница ему была открыта в Ялте, специалисты Роспотребнадзора дали все рекомендации по поводу нахождения режиме медицинского наблюдения и карантина. На сегодняшний день, все, кто прибыл на яхте – находятся там же и на берег не сходят», - сказала Наталья Пеньковская.

Читайте: В Севастополе из-за шторма не ходит паром и катера

Он подчеркнула, что сойти на берег экипаж сможет только по решению врача.

«По протоколу они должны пройти лабораторное обследование и по заключению врача, все, кто находится на яхте, смогут выйти из режима самоизоляции», - сообщила Наталья Пеньковская.

Новости Крыма сообщали ранее:

Суббота, 21 марта 2020: Росморпорт обеспечил медицинскими масками крымских моряков. Крымские моряки полностью обеспечены защитными средствами.

Четверг, 19 марта 2020: После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда. С 2017 года одиннадцать государств, включая Панаму, Монголию, Белиз, Боливию, Ливан, Палау, Сьерра-Леоне, Танзанию и Того, исключили из регистров 53 суда за нарушение санкций и заходы в порты Крыма.

Вторник, 17 марта 2020: Против начальника отдела крымского филиала «Росморпортов» возбудили уголовное дело. В Крыму выявлены факты получения взяток при осуществлении закупок для нужд Росморпорта.

Среда, 4 марта 2020: Власти вновь обещают починить причал в Алупке. Эксперты Главгосэкспертизы России одобрили проект реконструкции морского причала в Алупке вблизи Воронцовского дворца.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/6/ekipazh-yahty-iz-gretsii-ostavili-na-karantin-v-portu-kryma-129943/

 
 

Порты Крыма

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Против начальника отдела крымского филиала «Росморпортов» возбудили уголовное дело

Против начальника отдела крымского филиала «Росморпортов» возбудили уголовное дело

В морских портах Крыма увольняют сотни человек

В морских портах Крыма увольняют сотни человек

У берегов Ялты поднимают затонувшую яхту

У берегов Ялты поднимают затонувшую яхту

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

В отеле «Ялта-Интурист» опечатали семь объектов, нарушавших карантин

В отеле «Ялта-Интурист» опечатали семь объектов, нарушавших карантин

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.