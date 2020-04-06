Экипаж яхты из Греции оставили на карантин в порту Крыма

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Члены экипажа яхты «Варвара», которая накануне прибыла в Крым из Греции, пока не смогут сойти на берег.

Об этом на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции рассказала главный санитарный врач Республики Крым и Севастополя Наталья Пеньковская.

«В социальных сетях есть обращение капитана яхты «Варвара». Хочу подчеркнуть, что граница ему была открыта в Ялте, специалисты Роспотребнадзора дали все рекомендации по поводу нахождения режиме медицинского наблюдения и карантина. На сегодняшний день, все, кто прибыл на яхте – находятся там же и на берег не сходят», - сказала Наталья Пеньковская.

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Он подчеркнула, что сойти на берег экипаж сможет только по решению врача.

«По протоколу они должны пройти лабораторное обследование и по заключению врача, все, кто находится на яхте, смогут выйти из режима самоизоляции», - сообщила Наталья Пеньковская.

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