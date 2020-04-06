Экипаж десантного корабля ЧФ спас рыбака в Севастопольской бухте

Экипаж большого десантного корабля Черноморского флота «Орск» спас тонущего рыбака в Севастополе.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота Алексей Рулев.

«Сегодня в 10.00 военнослужащими дежурной службы большого десантного корабля «Орск», стоящего у причала в Севастопольской бухте, было зафиксировано маломерное плавсредство, движущееся под управлением гражданского лица из Инкермана в сторону бухты Голландия. В результате сильного порыва ветра (около 20 метров с секунду) лодка перевернулась, и ее владелец оказался в воде», – говорится в сообщении.

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К месту нахождения рыбака был направлен катер. Военнослужащие подняли его из воды, доставили на причал и передали медикам.

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