Экипаж десантного корабля ЧФ спас рыбака в Севастопольской бухте

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Апрель 2020
6 апреля 2020
Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота Алексей Рулев.
«Сегодня в 10.00 военнослужащими дежурной службы большого десантного корабля «Орск», стоящего у причала в Севастопольской бухте, было зафиксировано маломерное плавсредство, движущееся под управлением гражданского лица из Инкермана в сторону бухты Голландия. В результате сильного порыва ветра (около 20 метров с секунду) лодка перевернулась, и ее владелец оказался в воде», – говорится в сообщении.
Читайте: В этом году в Крыму утонули уже 62 человека
К месту нахождения рыбака был направлен катер. Военнослужащие подняли его из воды, доставили на причал и передали медикам.
Новости Крыма сообщали ранее:
Понедельник, 20 января 2020: Под Алуштой спасатели достали из ледяной воды пьяного мужчину, уплывшего от берега. В районе Рабочего Уголка под Алуштой спасатели вытащили из воды мужчину, заплывшего на расстояние примерно 10 метров от берега у необорудованного пляжа.
Понедельник, 4 ноября 2019: В Крыму продолжают искать пропавшего под Алуштой рыбака. Спасатели продолжают поиски рыбака, пропавшего в Черном море у берегов Алушты.
Четверг, 31 октября 2019: Поиски пропавшего рыбака ведутся у берегов Алушты. Крымские спасатели ведут в море поиски рыбака, пропавшего накануне в районе Алушты.
Четверг, 26 сентября 2019: Спасатели жалуются на агрессивных туристов в Крыму. Туристы часто неадекватно реагируют на попытки не пускать их в море в штормовую погоду.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/6/ekipazh-desantnogo-korablya-chf-spas-rybaka-v-sevastopolskoi-buhte-129959/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Крымчан продолжают массово штрафовать за нарушение режима самоизоляции
16:47 Крымчан продолжают массово штрафовать за нарушение режима самоизоляции
16:08 Врачи узнали, сколько людей может заразить один пациент с COVID-19
15:51 В Ялте сгорел грузовик с молочной продукцией
15:32 Экс-главу Севастополя задержали за дебош в российском аэропорту
15:27 Глава Госкомветеринарии Крыма лишен полномочий главного ветинспектора
14:52 Всех приезжающих в Севастополь посадят на карантин
14:33 Власти Крыма сняли ограничения на работу некоторых предприятий
14:24 Экипаж десантного корабля ЧФ спас рыбака в Севастопольской бухте