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Аксенов внес сигареты в перечень товаров первой необходимости

Понедельник
6 апреля 2020
08:27

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
6 апреля 2020


Аксенов внес сигареты в перечень товаров первой необходимости

© ria.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксенов своим указом расширил список товаров первой необходимости, которыми можно торговать во время карантина.

Перечень закреплен в приложении к указу главы Крыма о режиме повышенной готовности, документ опубликован на портале правительства.

В предыдущей редакции документа в перечне непродовольственных товаров первой необходимости состоял из 23 пунктов. В измененном документе добавили еще два товара – табачные изделия и перчатки санитарные. Остальные товары остались без изменений.

По состоянию на сегодняшнее утро количество заразившихся коронавирусом достигло 20 человек. Два человека выздоровели. Еще пять случаев подтверждено в Севастополе.

Читайте: Аксенов внес сигареты в перечень товаров первой необходимости

С 3 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики. Гражданам разрешается покидать дома только для похода в магазин, выноса мусора, выгула домашних животных и поездок на работу тем, кто обязан ее посещать, а также для помощи пожилым родственникам и поездки на дачу. Нарушителей ограничительных мер полиция уже начала штрафовать.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/6/aksenov-vnes-sigarety-v-perechen-tovarov-pervoi-neobhodimosti-129928/

 
 

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