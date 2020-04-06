Аксенов внес сигареты в перечень товаров первой необходимости

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов своим указом расширил список товаров первой необходимости, которыми можно торговать во время карантина.

Перечень закреплен в приложении к указу главы Крыма о режиме повышенной готовности, документ опубликован на портале правительства.

В предыдущей редакции документа в перечне непродовольственных товаров первой необходимости состоял из 23 пунктов. В измененном документе добавили еще два товара – табачные изделия и перчатки санитарные. Остальные товары остались без изменений.

По состоянию на сегодняшнее утро количество заразившихся коронавирусом достигло 20 человек. Два человека выздоровели. Еще пять случаев подтверждено в Севастополе.

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С 3 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики. Гражданам разрешается покидать дома только для похода в магазин, выноса мусора, выгула домашних животных и поездок на работу тем, кто обязан ее посещать, а также для помощи пожилым родственникам и поездки на дачу. Нарушителей ограничительных мер полиция уже начала штрафовать.

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