Аксенов внес сигареты в перечень товаров первой необходимости

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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6 апреля 2020
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Перечень закреплен в приложении к указу главы Крыма о режиме повышенной готовности, документ опубликован на портале правительства.
В предыдущей редакции документа в перечне непродовольственных товаров первой необходимости состоял из 23 пунктов. В измененном документе добавили еще два товара – табачные изделия и перчатки санитарные. Остальные товары остались без изменений.
По состоянию на сегодняшнее утро количество заразившихся коронавирусом достигло 20 человек. Два человека выздоровели. Еще пять случаев подтверждено в Севастополе.
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С 3 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики. Гражданам разрешается покидать дома только для похода в магазин, выноса мусора, выгула домашних животных и поездок на работу тем, кто обязан ее посещать, а также для помощи пожилым родственникам и поездки на дачу. Нарушителей ограничительных мер полиция уже начала штрафовать.
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Вчера: До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю. Соответствующий Указ до конца дня будет опубликован на портале правительства РК.
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