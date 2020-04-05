В Севастополе ситуацию со спецпропусками довели до абсурда

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В Севастополе умудрились создать очередь из желающих получить пропуск для передвижения по городу.

Объявив в городе режим строгой самоизоляции, власти решили ввести спецпропуска для тех, кто вынужден в этот период. Процесс оформления пропусков получился непростой: сначала предприятия, обеспечивающие жизнеобеспечение города, должны подать заявку на электронный ящик единой дежурно-диспетчерской службы, дождаться ответа, заполнить присланные формы и выслать обратно. И после этого ждать, когда ЕДДС выйдет на связь, чтобы согласовать время получения пропусков.

В итоге получилось, как всегда: приехавшие за пропусками образуют очереди, что в условиях эпидемии крайне нежелательно.

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«Нашими «великолепными» административными усилиями сегодня ввели эту ситуацию в состояние абсурда. Все меры, о которых лично я говорил в последнее время – распинаюсь, людям объясняю, – фактически девальвировали», – признал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Отметим, что пока выдали чуть более четверти запланированных пропусков.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : В Севастополе выдали 14 тысяч пропусков для перемещения по городу. В Севастополе выданы 14 тысяч пропусков для горожан, которые могут официально перемещаться по городу для работы.

Вчера : Почта Севастополя прекращает выдачу отправлений. Севастопольцы не смогут получать посылки в почтовых отделениях города, пока действует режим абсолютной самоизоляции – эта услуга временно прекращена, сообщает пресс-служба правительства города.

Пятница, 3 апреля 2020 : Депутатов крымского парламента срочно собирают на сессию. В правительстве Крыма сообщили о необходимости «срочного» проведения сессии крымского парламента для принятия решений относительно «обеспечения мер социальной поддержки» в условиях ограничительных мер из-за коронавируса.

Пятница, 3 апреля 2020 : В ЗАГСах Крыма временно регистрируют только рождения и смерти. Отделы ЗАГС Крыма переходят на особый режим работы. Приостановлены государственные регистрации актов гражданского состояния по всем видам, кроме первичных регистраций актов о рождении и смерти, сообщает пресс-служба Минюста Крыма.