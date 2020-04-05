В Севастополе проходимка обобрала 27 горожан

Севастопольская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы Севастополя 1982 года рождения. Она обвиняется в 27 преступлениях по статье «Мошенничество в значительном, крупном, особо крупном размере (ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ).

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Следствие установило, что женщина с 2012 по 2017 гг брала у граждан деньги якобы для ведения бизнеса, отношения оформлялись договором займа. Однако на самом деле мошенница никакой предпринимательской деятельностью не занималась. Деньги женщина возвращать не собиралась, а для усыпления бдительности кредиторов выплачивала им небольшие суммы под видом процентов.

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«Таким образом женщина обманула 27 севастопольцев. Общая сумма ущерба составила более 30 млн рублей», – уточняют в прокуратуре.

Уголовное дело расследовалось при участии полиции и напрвлено в Ленинский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

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