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Происшествия -> Криминал

В Севастополе проходимка обобрала 27 горожан

Воскресенье
5 апреля 2020
10:03

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
5 апреля 2020


Севастопольская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы Севастополя 1982 года рождения. Она обвиняется в 27 преступлениях по статье «Мошенничество в значительном, крупном, особо крупном размере (ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ).

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Следствие установило, что женщина с 2012 по 2017 гг брала у граждан деньги якобы для ведения бизнеса, отношения оформлялись договором займа. Однако на самом деле мошенница никакой предпринимательской деятельностью не занималась. Деньги женщина возвращать не собиралась, а для усыпления бдительности кредиторов выплачивала им небольшие суммы под видом процентов.

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«Таким образом женщина обманула 27 севастопольцев. Общая сумма ущерба составила более 30 млн рублей», – уточняют в прокуратуре.

Уголовное дело расследовалось при участии полиции и напрвлено в Ленинский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В Симферополе стажер «комиссионки» обокрал работодателя. В дежурную часть полиции г. Симферополя поступило заявление от 29-летнего местного жителя о том, что неустановленное лицо из помещения комиссионного магазина тайно похитило имущество, а именно: часы, три мобильных телефона, ноутбук.

Пятница, 3 апреля 2020: Крымчанин украл часы за 168 тысяч рублей и спустил деньги на ставки. Сотрудники полиции задержали в Симферополе мужчину, подозреваемого в краже дорогостоящих золотых часов, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Пятница, 3 апреля 2020: В Керчи задержан серийный похититель велосипедов. Керченскими оперативниками установлен подозреваемый в совершении серии краж двухколесного транспорта. На счету вора – семь велосипедов, в том числе детский, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Четверг, 2 апреля 2020: В Симферополе злоумышленники вскрыли автомобиль, чтобы украсть пряники. В крымской столице ночью неизвестные разбили стекло у припаркованной на набережной Газели, чтобы украсть магнитофон, антирадар, зарядку и пряники.

 

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