В Севастополе проходимка обобрала 27 горожан

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Регионы Крыма: Севастополь
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Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Следствие установило, что женщина с 2012 по 2017 гг брала у граждан деньги якобы для ведения бизнеса, отношения оформлялись договором займа. Однако на самом деле мошенница никакой предпринимательской деятельностью не занималась. Деньги женщина возвращать не собиралась, а для усыпления бдительности кредиторов выплачивала им небольшие суммы под видом процентов.
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«Таким образом женщина обманула 27 севастопольцев. Общая сумма ущерба составила более 30 млн рублей», – уточняют в прокуратуре.
Уголовное дело расследовалось при участии полиции и напрвлено в Ленинский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.
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