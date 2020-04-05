В Севастополе мужчину избили и ограбили за отказ познакомиться, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В ведомстве рассказали, что в дежурную часть обратился 44-летний севастополец, которого избили неизвестные, а также похитили у него рюкзак и мобильный телефон.

Полицейские установили личности подозреваемых и по горячим следам задержали 35-летнего и 50-летнего жителей Севастополя.

«Установлено, что на улице к потерпевшему подошли двое неизвестных мужчин и предложили познакомиться. Получив отказ, злоумышленники избили прохожего, отобрали у него рюкзак, в котором находился мобильный телефон и скрылись», - говорится в сообщении.

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Решить судьбу награбленного подозреваемые не успели. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж». «Желающим познакомиться» грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее севастопольские полицейские задержали подозреваемую в краже 10 тысяч рублей у пенсионерки.

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