Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Криминал

В Севастополе мужчину избили и ограбили за отказ познакомиться

Воскресенье
5 апреля 2020
13:02

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
5 апреля 2020


В Севастополе мужчину избили и ограбили за отказ познакомиться, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В ведомстве рассказали, что в дежурную часть обратился 44-летний севастополец, которого избили неизвестные, а также похитили у него рюкзак и мобильный телефон.

Полицейские установили личности подозреваемых и по горячим следам задержали 35-летнего и 50-летнего жителей Севастополя.

«Установлено, что на улице к потерпевшему подошли двое неизвестных мужчин и предложили познакомиться. Получив отказ, злоумышленники избили прохожего, отобрали у него рюкзак, в котором находился мобильный телефон и скрылись», - говорится в сообщении.

Читайте: В Симферополе по горячим следам задержали убийцу-рецидивиста

Решить судьбу награбленного подозреваемые не успели. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж». «Желающим познакомиться» грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее севастопольские полицейские задержали подозреваемую в краже 10 тысяч рублей у пенсионерки.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Севастополе проходимка обобрала 27 горожан. Севастопольская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы Севастополя 1982 года рождения. Она обвиняется в 27 преступлениях по статье «Мошенничество в значительном, крупном, особо крупном размере (ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ).

Вчера: В Симферополе стажер «комиссионки» обокрал работодателя. В дежурную часть полиции г. Симферополя поступило заявление от 29-летнего местного жителя о том, что неустановленное лицо из помещения комиссионного магазина тайно похитило имущество, а именно: часы, три мобильных телефона, ноутбук.

Пятница, 3 апреля 2020: Крымчанин украл часы за 168 тысяч рублей и спустил деньги на ставки. Сотрудники полиции задержали в Симферополе мужчину, подозреваемого в краже дорогостоящих золотых часов, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Пятница, 3 апреля 2020: В Керчи задержан серийный похититель велосипедов. Керченскими оперативниками установлен подозреваемый в совершении серии краж двухколесного транспорта. На счету вора – семь велосипедов, в том числе детский, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/5/v-sevastopole-muzhchinu-izbili-i-ograbili-za-otkaz-poznakomitsya-129884/

 
 

Криминал

Следком сообщил, за что задержали севастопольского проректора

Следком сообщил, за что задержали севастопольского проректора

В Крыму вор помыл после кражи пол

В Крыму вор помыл после кражи пол

Крым и Севастополь не пользуются популярностью у кибермошенников

Крым и Севастополь не пользуются популярностью у кибермошенников

В Керчи ФСБ задержала последователей Рослякова

В Керчи ФСБ задержала последователей Рослякова

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

В отеле «Ялта-Интурист» опечатали семь объектов, нарушавших карантин

В отеле «Ялта-Интурист» опечатали семь объектов, нарушавших карантин

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.