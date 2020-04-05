В Севастополе мужчину избили и ограбили за отказ познакомиться

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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Апрель 2020
5 апреля 2020
В ведомстве рассказали, что в дежурную часть обратился 44-летний севастополец, которого избили неизвестные, а также похитили у него рюкзак и мобильный телефон.
Полицейские установили личности подозреваемых и по горячим следам задержали 35-летнего и 50-летнего жителей Севастополя.
«Установлено, что на улице к потерпевшему подошли двое неизвестных мужчин и предложили познакомиться. Получив отказ, злоумышленники избили прохожего, отобрали у него рюкзак, в котором находился мобильный телефон и скрылись», - говорится в сообщении.
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Решить судьбу награбленного подозреваемые не успели. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж». «Желающим познакомиться» грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее севастопольские полицейские задержали подозреваемую в краже 10 тысяч рублей у пенсионерки.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Севастополе проходимка обобрала 27 горожан. Севастопольская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы Севастополя 1982 года рождения. Она обвиняется в 27 преступлениях по статье «Мошенничество в значительном, крупном, особо крупном размере (ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ).
Вчера: В Симферополе стажер «комиссионки» обокрал работодателя. В дежурную часть полиции г. Симферополя поступило заявление от 29-летнего местного жителя о том, что неустановленное лицо из помещения комиссионного магазина тайно похитило имущество, а именно: часы, три мобильных телефона, ноутбук.
Пятница, 3 апреля 2020: Крымчанин украл часы за 168 тысяч рублей и спустил деньги на ставки. Сотрудники полиции задержали в Симферополе мужчину, подозреваемого в краже дорогостоящих золотых часов, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Пятница, 3 апреля 2020: В Керчи задержан серийный похититель велосипедов. Керченскими оперативниками установлен подозреваемый в совершении серии краж двухколесного транспорта. На счету вора – семь велосипедов, в том числе детский, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
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